Järgmise aasta riigieelarve investeeringute real linnahalli ehituseks plaanitud 20 miljonit ei ole.

"See tähendab seda, et kui 2018 ei olda valmis ehitama, ei ole mõtet sinna raha eraldada ja see võib lükkuda aasta võrra edasi," põhjendas eelarverea puudumist rahandusminister Toomas Tõniste.

Suvel selgus ootamatult, et Tallinna linnahalli renoveerimine eeldab Euroopa Komisjonilt riigiabi luba. Kui alguses lootis linn esitada riigiabi loa taotluse Brüsselile augustis, siis praeguseks on see veel esitamata.

"Täna on olukord see, et koostamisel on riigiabi taotlus ja paraku on selgunud läbi juristide ka see, et enne riigiabi taotluse esitamist ja heakskiidu saamist Brüsselist ei saa ka välja kuulutada projekteerimishanget. Praegu on taotlus koostamisel, ma loodan, et septembris õnnestub see koostada ja edastada," kommenteeris Tallinna linnapea kt Taavi Aas.

Tallinna linnahalli rekonstrueerimist rahvusvahelisel tasemel kontserdi- ja konverentsikeskuseks rahastavad võrdsel alusel Tallinna linn ja Eesti riik. Kummagi osaks on 40 miljonit eurot, mille väljamaksmine jaguneb kahe aasta peale, mil ehitus eeldatavalt kestab.

"Loodetavasti saab riigiabi luba sisse antud selle sügise jooksul ja siis ka luba saadud hiljemalt järgmise aasta III kvartaliks. Pärast seda saab siis projekteerimisega alustada ja ehitust võib-olla alustada 2019," kommenteeris majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi.