Töötuskindlustusmakse määr pandi paika 2015. aastal. Praegu on see töötajale 1,6 ning tööandjale 0,8 protsenti. Töötukassa reservid on aga juba aastaid jõudsalt kasvanud, sest tööpuudus on väga madal.

"Kui on räägitud, et riik peaks koguma reserve, siis töötukassa on valmis ka kõige mustemateks stsenaariumiteks. Teiselt poolt seiseb põhjus täiesti uue tööturuteenuse käivitamises alates 1. maist sellel aastal," kommenteeris tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski paisunud reserve.

Ka rahandusminister Toomas Tõniste ja peaminister Jüri Ratas ei poolda kursimuutust.

"Las ta olla praegu nii, nagu ta on. Ei ole põhjust panna prognooside peale hooga ühes suunas või teises suunas, ka seal võiks olla stabiilne lähenemine," põhjendas Tõniste.

"Need majandusnäitajad, mida oleme näinud esimeses ja teises kvartalis... Me peame arvestama ka nende majandusnäitajatega, mida nägime viimased viis aastat," ütles Ratas.