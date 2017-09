Ootamatu takistus: IRL pidurdab suhkrumaksu eelarve läbirääkimistel

Rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) kinnitas eelarveläbirääkimiste käigus, et õhkkond on töine ning eelarve saab viimast lihvi, ent ainsaks komistuskiviks on suhkrumaks, mille kohta IRL teatas läbirääkimistele minnes, et ei soovi seda järgmise aasta eelarvesse sisse kirjutada.

"Meie sooviks on, et seda ei tuleks, aga kuna meil koalitsioonileppes on ta sees, siis käibki vaidlus selle üle, kuidas me seda vastuseisu siin lahendame," kommenteeris Tõniste.

"Täna on küll meie positsioon see, et vähemalt 2018 teda sinna ei tule, ja ei saagi hästi tulla, sest seni, kuni meil pole riigiabiluba naturaalsetele mahladele ja magustatud piimajookidele erisuse tegemiseks, ei saa ka rääkida selle maksu sedustamisest," põhjendas rahandusminister.

Muus osas liiguvad läbirääkimised rahandusministri sõnul plaanipäraselt.

"Eesmärk, mis sai püstitatud, et eelarvepuudujääki vähendada, selles suunas jõudsalt liigume ja eesmärk parandada eelarve positsiooni 0,25 protsenti võrra SKP-st võrreldes eelarvestrateegiaga, kus ta oli -0,5 protsenti, on kindlasti teostatav," ütles Tõniste.

Muuhulgas on koalitsioon arutanud järgmise aasta palgatõuse.

"Palgatõus võib oodata ees õpetajaid, kellel on see kuskil 36 miljonit, samuti tahame ka riigitöötajatel, kes on seal miinimumpalga lähedal, palku tõsta. Tõuseb ka võib-olla natuke rohkem riigikaitses ja päästeametnikel," ütles rahandusminister.

Seda, et koalitsioon eelarves neljapäeva õhtuks kokkuleppele jõuaks, Tõniste siiski hästi ei usu.

"Ma väga loodaks, aga ma millegipärast arvan, et see oleks liiga hästi, et siin ühe-kahe kohtumise järel on eelarve koos. Kõik on siin poliitikud ja võib-olla vajavad ka natuke aega seedida neid ettepanekuid, mis täna siin laua peale on tulnud."