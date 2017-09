Sõõrumaa: peibutuspardid, kes volikokku ei lähe, peavad valijat lolliks

Sõõrumaa rääkis "Ringvaates", et otsustas Tallinnas kandideerida, kuna tema hinnangul seisavad linnas paljud asjad pea peal ja vajavad teistmoodi lähenemist.

Sellele, miks Tegus Tallinn otsustas ühineda Savisaare Valimisliiduga, on Sõõrumaa sõnul ratsionaalne selgitus.

"Vähemalt paarkümmend aastat on Tallinnas valitsetud nn Tallinna venekeelsete elanike häälte abil. Kes pole neile panustanud, on istunud ukse taga. Me otsustasime mitte ukse taga istuda," selgitas ta.

Vastates saatejuhi kommentaarile, et Edgar Savisaart süüdistatakse korruptsioonis ning ta on linnapea ametikohalt tagandatud, ütles Sõõrumaa, et tema ei soovi kellelegi hinnangut anda ning Savisaare ümber toimuv on tema sõnul palagan.

"Hinnangute andmine on üks asi, mis mulle Eestis ei meeldi. Inimesed on süüdi, kui nad on süüdi mõistetud. Minu jaoks on Savisaar kogu taasiseseisvunud Eesti arengus nii suur tegelane, et see massaaži eest putkade või kioskite lubade andmine, nagu see pilt täna näib, tundub minu jaoks nagu palagan. Las kohtud teevad oma tööd, eriteenistused teevad oma tööd, valijad otsustavad ise ja mina hinnangut ei hakka andma kellelegi," rääkis ta.

Vastates küsimusele, kas ta peab valijaid lolliks, soovides Savisaare abil koos Jüri Mõisaga volikokku pääseda, ütles Sõõrumaa, et hoopis peibutuspardid, kes tegelikult volikokku minna ei kavatse, peavad valijat lolliks.

"Vaadake, mida ma alguses ütlesin - kavatsen mõjutada Tallinna tulevast volikogu nii, et ta hakkaks pea peal seismise asemel jalgadel seisma. Me valime Tallinna volikogu, mitte linna juhtimist. Mida peab tegema Tallinna volikogu? Ta peab korraldama linna juhtimist ja pidama järelevalvet selle juhtimise üle, aga 90 protsenti hääli tegelikult osaleb hoopis juhtimises või üldse sõidab ära ministeeriumisse või Brüsselisse ja siis paneb umbes kümme protsenti hääli iseenda üle järelevalvet pidama. See on naljanumber. See on valija lollitamine ja valetamine," selgitas Sõõrumaa.