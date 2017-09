Kuressaare volikogu toetas riigigümnaasiumi rajamist

Tegemist on Eestis viimase maakonnaga, kus otsustati riigigümnaasiumi rajamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pikalt Kuressaares vaagitud riigigümnaasiumi rajamise teema sai volikogus 15 poolthäält 18-st. Ainsana n-ö puhtale gümnaasiumile kindlalt vastu olnud volikogu esimees Toomas Takkis keeldus "Aktuaalsele kaamerale" oma vastuseisu kommenteerimast.

Volikogu otsus oli Saaremaa seisukohast ajalooline, muutes aastakümneid toiminud hariduspilti Saaremaal. Kuressaares peaks aastal 2020 olema kolm põhikooli, üks puhas gümnaasium ja üks täiskasvanute gümnaasium.

"Kui me läheme tulevikule vastu ja tahame loota ka uut kvaliteeti Kuressaare linna hariduselus - ma ei taha öelda, et täna sellel midagi viga oleks -, siis ma arvan, et see otsus on õige. Ikkagi see annab vahendid ja võimalused selleks, et Saaremaale tekiks uus gümnaasiumihariduse kvaliteet," kommenteeris Reformierakonna fraktsiooni esimees Jaanus Tamkivi.

"Meie volikogu otsustas, et riigigümnaasiumi suurus tuleb 540, asukohaks Garnisoni tänava kinnistu koos kõrvalasuvate kinnistutega ja valmimisaasta 2020," rääkis Kuressaare linnapea Madis Kallas.

"Füüsiliselt on see vähemalt 3/4 osas uus maja. Sellised tingimused on praegu," lisas ta.