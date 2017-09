Reedel sajab mitmel pool hoovihma ja on tugev tuul

Lähipäevade ilm on sajune ja tuuline.

Reede öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, paljudes kohtades sajab hoovihma ja kohati võib olla äikest. Tuul puhub edelast ja lõunast 7 kuni 12, puhanguti 15, Liivi lahel esialgu kuni 20 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul saartel läände ja loodesse. Sooja on 8 kuni 13 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja on võimalik äike. Ida-Eestis puhub tuul edelast, Lääne-Eestis läänest-loodest 6 kuni 11, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 13 kraadi.

Päev on samuti pilves selgimistega ning vihmahoogudega. Mitmel pool on äikest, kohati on sadu tugev. Õhtul jääb sajuhooge harvemaks. Päeva jooksul pöördub tuul kõikjal edelast läände ja loodesse ning ulatub 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis. Sooja tuleb 13 kuni 16 kraadi.

Laupäeva öösel on sajupilvi hõredalt, päev tuleb mitmel pool vihmahoogudega. Lääne- ja edelatuul on puhanguline. Öösel on sooja 7 kuni 13, päeval 13 kuni 16 kraadi.

Pühapäeval on Eesti kohal nõrk rõhuväli ja ilm rahuneb: mitmel pool on päikest, mõnes kohas sajab hoovihma. Öösel on sooja 7 kuni 13, päeval 14 kuni 17 kraadi.