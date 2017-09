Saksamaa ja Poola: reparatsioonide küsimust tuleb rahulikult arutada

Poola president Andrzej Duda ja tema Saksa kolleeg Frank-Walter Steinmeier kohtusid Maltal 13 Euroopa Liidu liikmesriigi konverentsi kõrvalt.

"Presidendid arutasid reparatsioonide küsimuse poliitilist ja õiguslikku konteksti," ütles Duda kantseleiülem Krzysztof Szczerski.

"Nad ütlesid, et see nõuab rahulikku arutelu ning et sõltumata sellest, kuidas olukord areneb, teevad nad kõik selleks, et säilitada Poola-Saksa suhetes saavutatu," lisas ta.

Küsimuse, kas Saksamaa peaks Poolale sõjakahjusid hüvitama, tõstatas uuesti 28. juulil Poola valitseva parempoolse erakonna Seadus ja Õiglus (PiS) liider Jarosław Kaczyński.

Eelmisel nädalal teatas ka peaminister Beata Szydło, et Poolal "on õigus" reparatsioone nõuda.

Saksa valitsuse kõneisik Steffen Seibert aga tõrjus Varssavi ähvarduse nõuda uusi kõnelusi, öeldes, et see küsimus lahendati juba 1953. aasta augustis, kui Poola langetas siduva otsuse loobuda edasistest reparatsioonide nõudmisest.

PiS-i valitsus on aga seisukohal, et 1953. aasta kokkulepe on õigustühine, kuna see sõlmiti Nõukogude Liidu diktaadi all.

Poola välis- ja siseministeeriumi hinnangul ulatuvad võimalikud reparatsioonid kuni ühe triljoni euroni.