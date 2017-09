"Koalitsiooni ei tule /.../ ei tee," ütles Michal vastuseks saatejuht Mihkel Raua korduvatele küsimustele. "100 protsenti välistatud."

Michaliga koos Raua küsimustele vastanud Keskerakonna europarlamendi saadik Yana Toom sekkus seepeale ja märkis, et Michal võib mitte teha, aga Reformierakonna esimees Pevkur teeb ja ütleb seepeale, et "Michal peksis "Kolmeraudses" segast".

"Meil oli võimalus Keskiga koalitsiooni teha, aga me loobusime," vastas Michal.

Toom vastas selle peale, et Reformierakond ei saavutanud kokkulepet, kuna tahtis liiga palju: "Reform käis, tahtsid linna pooleks teha oma 13 mandaadiga," ütles ta Tallinnale viidates.

Toom meenutas ka Reformierakonna juhitud valitsuse lagunemist eelmise aasta sügisel. "Sinu sõbrad käisid mulle tantsu löömas /.../ Urmas Paet helistas mulle 150 korda, et kuule ikka räägi Michaliga, võib olla ikka saate jutule. Halloo!"

"Ei tea," ütles Michal selle peale.

"Meie valijad tahavad Keskerakonnast igas vormis lahti saada," lisas Michal.

Michal ütles samas Tallinna valimisjärgsest võimalikust koalitsioonist rääkides, et Reformierakond on valmis EKRE-ga koostööd tegema. Ta märkis, et EKRE vaated ei ole meeldivad, aga koalitsiooni tuleks teha nendega selleks, et mitte teha koalitsiooni Keskerakonnaga.

Paet: on parematki teha, kui Toomile pidevalt helistada

Urmas Paet teatas reede hommikul vastuseks Toomi väidetele, et ta pole Toomile pidevalt helistanud: "See Toomi jutt on asjatu lahmimine. Mul oli suvel parematki teha, kui Toomile pidevalt helistada. Ei käi elu ainult tema ja Keskerakonna ümber, kuigi nad nii ilmselt ise ette kujutavad."

