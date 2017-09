Seeder ei nõustu koalitsioonileppe kodakondsuspoliitika muudatusega

Enne, kui Seeder sai IRL-i juhiks, jõudsid Jüri Ratas (KE), Jevgeni Ossinovski (SDE) ja Margus Tsahkna (IRL), kokku leppida kolmes punktis.

Esimene neist lubab võimaldada kodakondsust soovivatele inimestele lepingu sõlmimisel tasuta eesti keele kursusi kõigile, pakkudes neile keeleõppeks tasustatud õppepuhkust. Teine punkt sätestab, et võimuliit säilitab kodakondsuspoliitika aluspõhimõtted.

Nende kahe lubaduse vastu pole Seederil midagi, kuid järgnev punkt pole talle vastuvõetav.

Koalitsioonilepe lubab võimaldada taotluse alusel naturalisatsiooni korras Eesti Vabariigi kodakondsust Eestis sündinud alla 15-aastastele lastele, kelle vanem või vanemad on kas määratlemata kodakondsusega isikud või kolmanda riigi kodanikud ning elasid Eestis püsivalt enne riigi taasiseseisvumist, kui lapse vanemad või last üksi kasvatav vanem või täisealiseks saades laps esitab taotluse kolmanda riigi kodakondsusest loobumiseks.

Seederi hinnangul läheb see lubadus vastuollu eelmisega, mis kinnitas kodakondsuspoliitika aluspõhimõtete säilitamist.

"Lähtume sellest, mis algselt kirjas oli, et kodakondsusseaduse aluspõhimõtteid ei muudeta. Need kaks punkti on omavahel vastuolus. Ühelt poolt deklareerime, et me kodakondsusseadust ei muuda, ja teiselt poolt deklareerime, et hakkame muutma. Seal tuleb teha valik, sest mõlemat punkti sellisel kujul ei ole võimalik ellu viia: et me ei muuda ja samas muudame," selgitas Seeder.

Miks vastuolu lepingusse sai, Seeder ei tea, sest ei viibinud läbirääkimistel. "Küllap sel põhjusel, et oldi juba eri meelt ja mõlemad osapooled tahtsid oma seisukohad ja profiili välja joonistada selles leppes," arutles IRL-i juht.

Ta kinnitas, et valitsuspartnerid ei ole selles muudatuse senini üksmeelt leidnud.

"Me ei pea seda vajalikuks, et forsseeritud korras kodakondsust anda. Praegune seadus võimaldab kõigil saada normaalsetel tingimustel kodakondsuse. Eestis tegelikult n-ö ka halli passiga inimeste arv väheneb. Aja jooksul see probleem mitte revolutsiooniliselt, aga evolutsiooniliselt kaob," sõnas Seeder.

"Ma ei näe mingit vajadust hakata kodakondsusseaduse ühte punkti lahti võtma, mis on hästi tundlik teema. Ei ole vaja, praktiline vajadus selleks puudub."