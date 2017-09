Vahejuhtum Londoni "Parsons Greeni metroojaamas on kuulutatud terroriaktiks", teatas Londoni politsei pealinna edelaosas asuva metroojaama kohta, lisades, et mitu inimest on viga saanud.

Londoni kiirabi teatel viidi haiglasse 18 kannatada saanud inimest, kellest keegi ei ole tõsises seisundis. Veel neli inimest jõudsid haiglasse omal jalal.

Politsei terroritõrjejuhi Mark Rowley sõnul plahvatas metroorongis isevalmistatud lõhkekeha. "Plahvatus kümatas metroorongis kell 8.20 hommikul (Eesti aeg 10.20)," sõnas ta.

"Uurimist toetavad meie kolleegid siseluureametist, kes pakuvad oma asjatundlikkust. Mis puutub politsei reageeringusse, siis tahan rõhutada, et eriti londonlased näevad suuremat politsei kohalolu transpordisüsteemis kogu päeva jooksul," ütles Rowley.

Plahvatuskohast tehtud fotode põhjal lõhkes midagi kandekotti pandud valges plastpanges.

Politseiallikad ütlesid briti meediale, et isevalmistatud lõhkekeha ei plahvatanud täielikult. Väidetavalt oli lõhkekeha küljes juhtmed ja taimer.

Võimud sulgesid metroojaama ja kogu piirkondliku metrooliini.

Seni ei ole veel kedagi vahistatud, kuid politsei palus avalikkuselt abi igasuguse informatsiooni kogumisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Juhtum vallandas hommikuse tipptunni ajal paanika. Pealtnägijate sõnul sai mitu reisijat näovigastusi, sündmuskohale saabunud meedikud andsid abi vähemalt kahele naisele.

"Plahvatus Parsons Greenis District Line'i rongis. Vagunist lendas välja tulekera ja me hüppasime lihtsalt lahtisest uksest välja," kirjutas Twitteris kasutaja @Rrigs, kes pani üles ka pildid veel suitsevast pangest.

Väljaanne Metro.co.uk vahendas oma reporteri sõnu, mille kohaselt põhjustas plahvatus mitme reisija näol põletushaavu. Tema sõnul said reisijad "tõsiselt põletada" ja "nende juuksed langevad välja".

Juhtum tekitas tavapärasest suuremat ärevust seetõttu, et Suurbritannias on tänavu korraldatud mitu terrorirünnakut, milles on kümned inimesed surma ja sajad viga saanud.

Briti peaminister Theresa May kutsus terroriakti tõttu kokku valitsuse kriisikomisjoni Cobra.

"Mnu mõtted on Parsons Greenis viga saanute ja teenistustega, kes reageerivad vapralt sellele terrorismijuhtumile," säutsus May Twitteris.

Välisminister ja endine Londoni linnapea Boris Johnson manitses rahu säilitama ja soovitas loobuda spekulatsioonidest, kuni juhtunu kohta ei ole piisavalt andmeid.

Londoni metrooplahvatuses sai viga ka üks eestlane

Londoni metroos reedel toimunud pommiplahvatuses sai vigastada ka üks eestlane.

"Välisministeerium sai Ühendkuningriigi kohalikelt ametivõimudelt info, et kannatune seas oli üks eestlane. Konsulaarabi saamiseks ta saatkonna poole ei pöördunud," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Sandra Kamilova BNS-ile.

Pressiesindaja kinnitusel jälgib ministeerium olukorra arengut ning kutsub kõiki piirkonnas asuvaid eestlasi endast teada andma kas veebilehe reisitargalt.vm.ee kaudu või vajadusel helistades hädanumbril +372 53 01 9999.

May ärgitas Trumpi hoiduma spekulatsioonidest

Briti peaminister Theresa May ärgitas reedel USA presidenti Donald Trumpi hoiduma metrooplahvatuse kohta spekuleerimisest.

Trump sarjas Twitteris "luuseritest terroriste" ning väitis, et metroorünnaku toimepanija on Briti võimudele teada.

Briti ametnike sõnul plahvatas metroos isetehtud lõhkeaseadeldis, kuid seda, kas rünnaku toimepanija on võimudele teada, ei oldud avalikustatud.

Pärast Trumpi avaldusi teatas May: "Ma ei arva, et kellegi spekulatsioonid käimasoleva uurimise kohta on abiks."

USA president ütles seepeale, et kavatseb peaministrile helistada.

