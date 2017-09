Vahejuhtum Londoni "Parsons Greeni metroojaamas on kuulutatud terroriaktiks", teatas Londoni politsei pealinna edelaosas asuva metroojaama kohta, lisades, et mitu inimest on viga saanud.

Võimud sulgesid metroojaama ja kogu piirkondliku metrooliini.

Juhtum vallandas hommikuse tipptunni ajal paanika. Pealtnägijate sõnul sai mitu reisijat näovigastusi, sündmuskohale saabunud meedikud andsid abi vähemalt kahele naisele.

Plahvatuskohast tehtud fotode põhjal lõhkes midagi kandekotti pandud valges plastpanges.

"Plahvatus Parsons Greenis District Line'i rongis. Vagunist lendas välja tulekera ja me hüppasime lihtsalt lahtisest uksest välja," kirjutas Twitteris kasutaja @Rrigs, kes pani üles ka pildid veel suitsevast pangest.

Väljaanne Metro.co.uk vahendas oma reporteri sõnu, mille kohaselt põhjustas plahvatus mitme reisija näol põletushaavu. Tema sõnul said reisijad "tõsiselt põletada" ja "nende juuksed langevad välja".

Sündmuskohal on ka tuletõrje ja pommirühm.

Juhtum tekitas tavapärasest suuremat ärevust seetõttu, et Suurbritannias on tänavu korraldatud mitu terrorirünnakut, milles on kümned inimesed surma ja sajad viga saanud.

Välisminister ja endine Londoni linnapea Boris Johnson manitses rahu säilitama ja soovitas loobuda spekulatsioonidest, kuni juhtunu kohta ei ole piisavalt andmeid.

Before everybody freaks out.

Aftermath of the (bucket) explosion in a London underground tube.

Picture: Andy Webb via @MetroUK pic.twitter.com/YXXw4pUyFv — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 15, 2017

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ — Rigs (@RRigs) September 15, 2017