Noored on need, kes Maa edu ja tulevikku enda käes hoiavad. Valimistega saab juba praegu kindlustada, et tulevik oleks helge ja et kõlaks mõistuse hääl. Ärme käitu kohalike omavalitsuste valimisel nagu britid, kes Brexiti suhtes pimesi otsustasid ja unustame isekuse, kirjutab Tallinna gümnasist Toni Sukles.

Kas sa tead, et ka sina saad sellel aastal valida? Ma olen üsna kindel, et tead, kuna muidu ei viibiks sa hetkel siin ega loeks seda portaali. Küsimus on pigem siis: „Miks valida?“. Nii mõnigi teist mõtleb, miks ma peaksingi, üks hääl ei muuda ju niikuinii midagi.

See on tõsi, üks hääl ei pruugi tulemust muuta, kuid kui mitte ükski inimene selle põhimõtte pärast ei hääletaks, siis kukuks demokraatia kui süsteem kokku. Ja hetkel on see õnneks või kahjuks parim valitsemisvorm, mille inimkond on välja mõelnud.

Asi on kinni mõtteviisis. Kui mõtled endast valimistega seoses kui indiviidist, oled ilmselt poliitik. Sel juhul soovin sulle kõike paremat ning loodan, et su taskud on... annetusi täis.

"Kollektiivis peitub jõud. Ja selles peitubki mängu iva. Võidavad need, kes on suuremad ja valjemad."

Kui sa ei ole poliitik, pead endast mõtlema kui osast kollektiivis, läbi mille muutuvad su mõtted, ideed ja arvamused kuuldavaks. Kollektiivis peitub jõud. Ja selles peitubki mängu iva. Võidavad need, kes on suuremad ja valjemad. Sina oma häälega muudad ka oma kollektiivi sõnajõu valjemaks. Mitte midagi tehes summutad nii neid, kes grupina kõlada tahaks kui ka ennast. Oled üks osa tundmatutest varjudest, kes vaatab niisama, kuidas maailm kulgeb, ilma et seal ise osaleks.

Noored on Maa tähtsaimad asukad

Kuna sul on ainult üks hääl, pead oma kollektiivi valima targalt ja läbimõeldult. Veendu et otsus, mille vastu võtad, on sinu jaoks kõige õigem. See nõuab avatud mõtlemist, maailmaga kursis olemist ja ka teatud taustauuringut. Mida täpselt lubatakse? Millised on nende lubaduste tagajärjed? Kas lubadused on ka reaalselt täidetavad? Kõik need küsimused on väga tähtsad.

"Jah, see võib tunduda kui tükk tööd, tüütu järjekordne lisakohustus. Kuid palun usalda mind, kui ma ütlen, et asi on seda väärt."

Jah, see võib tunduda kui tükk tööd, tüütu järjekordne lisakohustus. Kuid palun usalda mind, kui ma ütlen, et asi on seda väärt. Ei usu siiski? Ilmselt oled kuulnud Brexitist, Ühendkuningriigi otsusest Euroopa Liidust lahkuda. Kas teadsid ka seda, et järgmisel päeval oli selles riigis enimguugeldatud küsimus: „Mis on Brexit?“. Kas näed siin probleemi? Suur osa valijatest isegi ei teadnud, mille poolt nad hääletasid ning pärast seda on asjad Inglismaal allamäge veerenud. Terve protsess on tekkitanud riigis segaduse. Me ei taha ju, et ka meie kodus samamoodi läheks.

"Meie, noored, oleme ilmselt praegu planeet Maa tähtsaimad asukad. Meie oleme järgmised, kes selle sinise pärli pärivad. Miks laseme vaikides vanal meie tulevikku kujundada?"

Meie, noored, oleme ilmselt praegu planeet Maa tähtsaimad asukad. Meie oleme järgmised, kes selle sinise pärli pärivad. Miks laseme vaikides vanal meie tulevikku kujundada? Meil on kohustus meie endi ees. Kujundada oma tulevikku ja suunata maailma sinnapoole, kus me näeme lahendusi probleemidele, mille on meile jätnud meile eelmine põlvkond, ning muredele, mis on alles tekkimas. On aeg ohjad enda kätte haarata! Loodan, et liitud minuga.

Toni on 18aastane Tallinna Järveotsa gümnaasiumi õpilane, kes läheb sel aastal esimest korda valima. “Vali ära vali” palus noortel esmavalijatel jagada oma mõtteid ning oktoobri keskpaigani arutlevad noored valikute, eetika ja poliitkultuuri üle.