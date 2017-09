Seeder: IRL-i tulemus valimistel on parem kui meediafoon lubaks

Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Helir-Valdor Seeder on veendunud, et partei tulemus kohalikel valimistel on parem, kui seis erinevates arvamusküsitlustes.

Vikerraadio küsis Seedri käest, kas võimalik põrumine kohalikel valimistel jätab parteile moraalse õiguse valitsuse tasemel riigielus kaasa rääkida.

Seeder pidas sellist küsimusepüstitust kummaliseks ja rõhutas, et demokraatlikus riigis käib võimu teostamine ikka saadud mandaadi alusel, mitte rahvaküsitluste alusel, mida teevad sotsioloogilised firmad.

"Ikka rahva mandaat ja demokraatlikud valimised on võimu teostamise aluseks. Riigikogus on meil esindatus olemas. Riigikogus on koalitsioon, mis toimib hästi ja toimekalt. Oleme väga palju õigeid asju saatnud korda ja saadame edasi," ütles ta.

"Kohalikel valimistel antakse mandaat igas kohalikus omavalitsuses eraldi. IRL-i valimistulemus saab olema oluliselt parem, kui see peegeldus, mis meedia kaudu läbi ajakirjandusväljaannete on inimesteni jõudnud," lisas Seeder.

IRL-i juhi sõnul ei tasu kohalikke valimisi võrrelda parlamendivalimistega, sest üleriigilist üldist erakonna märgi toetust on väga keeruline siduda ühe konkreetse omavalitsuse valimistulemusega.

"See suhe on palju keerulisem ja ei peegelda konkreetset valimistulemust Muhus või Rõuges või Valgas. See sõltub, milline on nimekiri konkreetses omavalitsuses. Need on paljuski isikuvalimised ja IRL-il on koha peal väga tugevad inimesed. See kapital ei ole meil kuhugi kadunud," oli ta veendunud.