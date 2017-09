Aas teatas vastulauses "Aktuaalse kaamera" uudisloole, et linnale ei kuulu superministeeriumi esine maa, kuhu ilmusid rulatamist keelavad märgid ega ole neid ka sinna paigaldanud.

Aasa sõnul seadis Riigi Kinnisvara AS sellele krundile eraarendaja kasuks hoonestusõiguse ning rulatamist keelavad märgid pagaldas sinna krundi omanik.

Samas väitsid nii superministeeriumi haldusosakond kui ka Riigi Kinnisvara varem "Aktuaalsele kaamerale", et nemad ei tea superministeeriumi ees rulatamist keelavate märkide kohta midagi.

Ka Vabadussõja võidusamba juures ja Vabaduse väljakul tervikuna ei taha linn Aasa sõnul rulatamist keelata. Vabadussõja võidusamba ümbrus kuulub tema sõnul Riigi Kinnisvarale, kes küll on soovinud Aasa sõnul selles piirkonnas rulatamise lõpetada.

„Mis puutub Vabaduse väljakusse, mis on üks rulatajate meelispaik, ei näe Tallinna linn võimalust rulatamist keelata," teatas Aas.

Aasa selgitus erineb osaliselt Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa varem "Aktuaalsele kaamerale" öeldust. Intervjuus ütles Rüütelmaa, et kuigi keelamise otsust veel pole, võiksid rulatajad omi trikke teha selleks spetsiaalselt ehitatud parkides.

"Täna sellist konkreetset otsust minu teada ei ole, et seda ära oleks vaja keelata. Aga arvestades seda, et rulaga sõitmine võib olla jalakäijale ohtlik, et ta tekitab müra, siis ilmselt see mõistlik oleks," ütles Rüütelmaa AK kaamera ees.

RKAS-i reedene teade: Võidusamba taristul jääb rulakeeld kehtima

Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) kinnitusel panid nemad Tallinnas Vabaduse väljakule Võidusamba juurde välja rulatamist keelavad sildid ning need jäävad sinna ka edaspidi.

RKAS-i turundus- ja sisekommunikatsioonijuhi Mariaana Sõnajala sõnul soovis rulatamist keelavate märkide paigaldamist Võidusamba omanik kaitseministeerium, sest rulatajad kahjustasid graniitplaatide pinda.

"Seetõttu me need märgid ka sinna panime ja need jäävad paika. Edaspidi tulevad sinna aga rulatamist takistavad tõkised," rääkis Sõnajalg BNS-ile.

Suur-Ameerika tänaval ühendministeeriumi juurde pandud rulakeelumärkidega RKAS Sõnajala sõnul seotud ei ole.

"Ilmselt lasi need märgid sinna panna hoone omanik 2Torni OÜ," selgitas Sõnajalg.