Vali ära vali

Solovjevi saates esinemine iseeneses on juba kaheldav tegu, sest tema propagandistlikku saadet on kritiseeritud ka Venemaal, kusjuures mitte ainult sealsed opositsionäärid. Näiteks veel paar päeva tagasi vihjas teine tuntud telesaatejuht Ivan Urgant lõikavalt vihjas Vladimir Solovjevi töö kvaliteedile, millest sündis tuline konflikt. Solovjeviga suhtlemine ei ole siiski nii kahetsusväärne nagu sõbralik visiit diktaatori Bashar al-Assadi juurde.

Kõik ei oleks nii halb, kui Yana Toom ei võimendaks saates otsekoheselt Vene propaganda müüte: selleks, et tekitada saalis elavat heakskiitu, mõnitas proua Toom häbenemata Eestit ja teisi Lääne riike.

Kui osalejad arutlesid Zapad 2017 üle, väitis Toom, et Balti riigid "konkureerivad Washingtoni tähelepanule", sest "kes on rohkem hirmunud, sellele antakse rohkem". Mida antakse, tahaks täpsustada? Aga polegi ehk tähtis: peamine on see, et Vene propagandistid naerataksid ja et saalis kõlaks aplaus. Yana toom jätab mulje, justkui oleks kõik Vene sõjaväe manöövritega seotud mured lihtsalt lunimise vorm.

"No olgu," ütlete teie, "võib-olla siis proua Toom tõesti arvab nii, eks tal on õigus oma arvamusele." Kuulake aga, mis juhtus edasi: mingi sõjaekspert ütles, et nägi, kuidas ameeriklased ise konverentsidel üksteise võidu kirjeldasid kohutavaid agressiooni ja provokatsioonide stsenaariumeid, mida Venemaa võib suurõppuse varjus ellu viia. Tundub ebaloogiline ehk miks hirmutavad siis ameeriklased hirmutavad Balti riike, kui selle tulemusena peab Onu Sam aina rohkem midagi kohkunud Eestile, Lätile ja Leedule "andma"?

Yana Toomil on vastus! "Trumpi saabumisega on see absoluutselt selge – NATO viies artikkel ei ole enam väärtus, vaid teenus, mida tuleb pakkuda teatud tingimustel ja raha eest. Ameeriklaste hirmu tekitamise retoorika on müügimeeste kõneviis, kes püüavad kasvatada nõudlust oma teenusele."

Tuleb välja, et hoopis meie maksame ameeriklastele, vot nii! Tahaks kohe hinnakirja üle vaadata, pole sellest varem kunagi kuulnud. Mulle jäi samuti segaseks, kas me siis "konkureerime Washingtoni tähelepanu eest", et rohkem saada või et rohkem maksta? Millest proua eurosaadik enne rääkis? Retoorilised küsimused. Ja jälle suur aplaus.

Minu arvates on sellised väited Eesti ja meie liitlaste kohta absoluutselt vastuvõetamatud, eriti arvestades seda, kuidas nad üks teisega vastuollu lähevad. Tegemist on puhta silmakirjalikkusega, mille eesmärk on toetada üldist Kremli narratiivi laimata kõiki Lääne riike.

"Keskerakond läheb varsti valimistele ja valijana ma soovin küsida: kas hääl Keskerakonna poolt on hääl meie liitlaste vastu ja sõbrateene Putini telemüütide levitajatele?"

Keskerakond läheb varsti valimistele ja valijana ma soovin küsida: kas hääl Keskerakonna poolt on hääl meie liitlaste vastu ja sõbrateene Putini telemüütide levitajatele? Miks võimupartei saadab Brüsselisse meid Euroopa Liidu tasemel esindama inimese, kes võtab liidu suhteid äärmise küünilisusega?

Ma loodan väga, et igasuguse reaktsiooni puudumine sellele esinemisele nii ühiskonnas kui ka Keskerakonna juhtkonnas tuleneb eelkõige sellest, et Yana Toomi Venemaa televisiooni kuulsus lihtsalt ei jõudnud eestikeelsesse inforuumi. Ehk nüüd keegi õpib paremini meie rahvasaadikuid tundma. Olen veendunud, et selles olukorras oleks Keskerakonna esindajale kohane vähemalt vabandust paluda.