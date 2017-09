EKRE läheks Keskerakonna võimult kukutamise nimel liitu ka sotsidega

EKRE Tallinna linnapeakandidaat Martin Helme ütles, et nad läheksid Keskerakonna võimult eemaldamise nimel liitu ka sotsidega. Sotsid on aga koostöö EKRE-ga välistanud. Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal näeb võimalike koalitsioonipartneritena Tallinnas nii sotse, EKRE-t kui ka IRL-i.

Paljud EKRE vaated siiski Michali jaoks sümpaatsed ei ole. "Ma olen seda ka avalikult öelnud. Avalik kõvatamine teeb ettevaatlikumaks, meie vaated isiku- ja majandusvabadustes on erinevad. Samamoodi teeb muret ka SDE ja IRL toetus Keskerkonnale ning avalik valmisolek Tallinnas Keskerakonnaga võimu jagada," ütles Michal ERR-ile.

Potentsiaalsete koalitsiooniparteritena ei ole välistatud Michali sõnul ka erinevad valimisliidid (välja arvatud Savisaare liit ja Tegus Tallinn - toim.). "Ma olen kindel, et meil on võimalik leida ühisosa näiteks Vaba Tallinna Kodanikuga. Me keegi ei oska öelda, kes valimistel üle künnise tulevad, täna on see ju ennustamine, ei tegeleks sellega," rääkis Michal.

Keskerakonda Michal parterina ei näe. "Meie valijate soov on Keskerakonna lahkumine igasuguses vormis, misiganes nimekirjas nad parajasti esindatud on," lausus Michal.

Kuigi Martin Helme ei soovinud enne valimisi kedagi välistada, ütles ta, et nende eesmärk on Keskerakonna kukutamine Tallinnas.

Helme peab Michali pakutud koalitsioonivarianti loogiliseks, ent arvab, et IRL valimiskünnist ei ületa. "Loogika seisukohalt ta ei eksi. Kui me arvestame asjaoluga, et Keskerakond võtab hoolimata kõigest kõige parema tulemuse, aga jääb meie kindla veendumuse järgi allapoole absoluutset enamust, siis selle jaoks, et talle alternatiivi pakkuda, peavad peaaegu kõik ülejäänud volikogus esindatud jõud koostööd tegema," ütles Helme.

"Ma ei näe mõtet enne valimisi hakkada end nurka mängima kõikvõimalike välistamistega, mina üritan kommunikeerida nii avalikkusele kui ka konkurentidele seda, et meie jaoks on oluline võimuvahetus Tallinnas ja väärtuste pakett, kus me ei saa teha põhimõttelisi järeleandmisi," lisas ta.

Sotside Tallinna linnapeakandidaat Rainer Vakra ütles, et kuigi sotside eesmärk on korruptiivse Keskerakonna ainuvõimu murdmine, ei ole koalitsioon Keskerakonnaga välistatud.

"Poliitikas ja spordis ei ole põhjust tõmmata punaseid jooni enne kui on pealinlased oma sõna ütlenud," ütles Vakra.

Kui Keskerakond Tallinnas mõne teise partei või parteidega koalitsiooni moodustab ei ole Helme sõnul võimuvahetus.

Siiski on sotsid punased jooned ette tõmmanud koalitsioonile Edgar Savisaare valimisliiduga ja EKRE-ga.

"Sotsid on oma upsakuses ise välistanud terve rea jõudusid, aga nii nagu sotside puhul ikka, ei maksa tõsiselt võtta seda, mida nad suust välja ajavad. Meie poolt on vastus olnud alati see, et kui me saame kokkuleppele ka olulistes maailmavaatelistes küsimustes, lepime kokku, et ühte või teist asja ei tee või ühte või teist asja teeme, siis see on variandina võimalik. Kui eesmärk on Tallinnas Keskerakond välja vahetada, siis ei saa väga pirtsakas olla," kommenteeris seda Martin Helme.

Küsimusele, kas EKRE-l ja sotsidel on omavahel Tallinnas lihtsam kokkuleppele jõuda kui riigi tasandil, vastas Helme jaatavalt. "Ma üldiselt arvan, et on. /.../ Kui me saame sisu osas kokkuleppele, siis on võimalik koostööd teha, kui ei saa, siis ei ole," rääkis Helme.