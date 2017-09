Hea valimistava "autahvel" II nädalal: Keskerakond, sotsid, Reformierakond

Valimiste valvurid hindasid suurimaks rikkumiseks möödunud nädalal Märt Sultsi Linnahalli ülevärvimise projekti, mida on kahtlustuste põhjal rahastatud läbi Tallinna linna eelarve. Endiselt on siin-seal näha bussidel keelatud välireklaami. Edetabelisse jõudis ka palju kõneainet tekitanud sotsiaalmeedia postitus, sotsidelt.

1. Märt Sults, Linnhall ja Tallinna linna eelarve kasutamine

Märt Sults ülevärvitud Linnahalli ees. Foto: Postimees/Scanpix

Valimiste valvur Mari-Liis Jakobson selgitas "Ringvaates", et tegemist on avalike vahendite kasutamine oma kampaania eesmärkidel.

2. SDE reklaam

Valimiste valvurid KOV valimistel 2017, 15. september Autor: Valimiste valvurid

Jakobsoni sõnul jagas SDE Facebookis kampaania raames teadet, et nemad on tõstnud lastetoetuse kolmekordseks.

"Esiteks, see ei vasta päris tõele, sest see kolmekordistum mõnevõrra hiljem. Teiseks, seda ei teinud ainult sotsid. Ja kolmandaks, mis on võib-olla veel olulisem hea valimistava seisukohalt - kuidas see läheb kokku kohalike valimistega. Sellel ei ole kohalike valimistega mingit pistmist," selgitas Jakobson.

3-4. JOKK-imine välireklaamikeeluga

Valimiste valvurid KOV valimistel 2017, 15. september Autor: Valimiste valvurid

Jakobson rääkis, et kolmandat ja neljandat kohta jäid jagama sarnased rikkumised. Neile kohtadele pääsesid Keskerakonnast Rein Vinni ja IRL-ist Gert Goršanov.

"Mõlemad nihverdamise meistriteostena ehk nad mõlemad tegid välireklaami väljaspool seda aega, kui välireklaam on lubatud. Tegu on varjatud valimisreklaamiga. See ongi ilmselt see koht, kus tuleb meil valimiste valvuritena tähelepanu juhtina," ütles ta.

Jakobson lisas, et selline reklaam on probleemne ka selle pärast, et hea valimistava kohaselt tuleb kõik oma reklaamkulud lõpuks ka deklareerida, kuid niisuguseid reklaame on kampaaniakuluna keeruline deklareerida.

5. Keila valla leht

Valimiste valvurid KOV valimistel 2017, 15. september Autor: Valimiste valvurid

Viiendale kohale sattus rikkumine, mida oli eelmisel nädalal mitu tükki.

"Ikka kipub juhtuma, et kohalik ajakirjandus, mida vallad ise välja annavad, tahab muutuda juba võimul oleva erakonna reklaamikanaliks. Sel korral oli intervjuu Keila linnapea Enno Felsiga, mis paistis "ise küsin, ise vastan" tüüpi intervjuuna," selgitas valimiste valvur.