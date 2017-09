Ministeerium saadab Kaagvere küla erikooli eksperdid

Hairdusministeerium teatas, et saadab Maarjamaa Hariduskolleegiumile appi koolikorralduse, korrakaitse ja lastekaitse ekspertidest koosneva meeskonna.

Ekspertide ülesanne on ministeeriumi kinnitusel pakkuda koolitöötajatele tuge, vaadata üle kooli töökorraldus ja anda koolile selged suunised edasiseks tegevuseks.

"Meeskonna loomise eesmärk on keskenduda lahendustele, mis võimaldaksid operatiivselt taastada normaalse õppe- ja töökeskkonna koolis," selgitas ministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal.

Lisaks ekspertidest koosnevale meeskonnale kutsub ministeerium koolile ajutiselt appi teiste riigikoolide töötajaid, kellel on suured kogemused keeruliselt käituvate õpilastega toimetulekuks.

Samuti kavandab ministeerium lähiajal kohtumisi Maarjamaa Hariduskolleegiumi töötajatega, Kaagvere külaelanike ja vallajuhtidega.

Probleemid Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilastega on Kaagvere küla elanikud rahutuks muutnud. Neid häirib peamiselt see, et kooliõpilased käivad küla vahel hulkumas. Seda nii keset päeva kui hilistel öötundidel.

Koolijuht Maire Reest tõdes, et õpilasi on koolis ootamatult palju ja pädevaid töötajaid liiga vähe. Tema sõnul pole ühegi kooliaasta algus lihtne, sest lapsed peavad uue korraga harjuma ja reeglid omaks võtma. Aga praegu on ka esimest korda täidetud kõik 53 õppekohta.

Seda, et tänavune sügis on halvas mõttes eriline, tõdes ka Tartumaa piirkonnapolitseinik Anti Peiponen. Kaagvere külas asuva erikooliga seotud väljakutseid tehakse varasemast rohkem. Enamasti on tegu juhtumitega, kus õpilane pole õigeks ajaks kooli tagasi jõudnud.

Reesti sõnul on tegemist erinevate asjade koosmõjuga. Esmalt tavapäraselt raske harjumisaeg, teiseks ootamatult palju õpilasi, aga kolmandaks kaadriprobleemid. Nimelt on õppekeskuses enam kui sada ametikohta, millest üle 20 on täitmata.