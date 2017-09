Käesoleva aasta märtsis tutvustas Märt Sults Tallinna Linnahalli AS nõukogu liikmena koosolekul projekti "Peegelpilt vanalinnast". Projekti sisuks oli linnahalli fassaadi puhastamine senistest kritseldustest ja selle asemel katta sein maalinguga linna siluetist, kirjutab Delfi.

Sults küsis projekti jaoks Tallinna Linnahalli AS nõukogult ka toetust – 10 000 eurot, mille ta ka sai.

Toonane linnahalli nõukogu esimees Meelis Pai tunnistas Delfile, et Märt Sultsil olid koosolekul kaasas ka maalingute eskiisid, mida ta siiski ei tutvustanud, lubades neid hiljem eraldi Tallinna linnapea kohusetäitjale Taavi Aasale näidata.

Algselt väitis Märt Sults avalikkusele, et raha seinamaalingu jaoks tuli tegijate enda taskust.

Nüüdseks on selgunud, et ka Tallinna kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults, kes on Märt Sultsi tütar, esitas selle aasta märtsis Tallinna linnavolikogule taotluse 15 000 eurole linnahalli graafilise disaini jaoks. Koolidirektor aga väitis, et raha tuli kooli eelarvesse igasuguse küsimiseta.

Märt Sults ütles reedel Delfile, et on tõesti saanud projekti jaoks linnalt kokku 25 000 eurot, küll aga ütleb ta, et see on kulunud materjalidele, linnahalli fassaadi puhastamisele ja vajamineva tehnika rendile.

Sultsi sõnul oli nõukogul kaks väga kulukat valikut – kas pesta iga kahe nädala tagant seintelt vulgaarseid joonistusi või teha Eesti eesistumise ajaks sinna maaling.

Opositsioon: linnahalli maalinguteks eelarvest raha eraldamist ei täpsustatud

"Graafiline disain Tallinna Linnahallile", kogumaksumus 15 000 eurot - selline rida seisab Tallinna linnavolikogu 15. juuni määrusega kinnitatud lisaeelarve 30. leheküljel heakorra peatükis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Linnavolikogu opositsiooni liikmed kinnitasid, et täpsemalt neile antud eelarverida ei selgitatud.

"Selliseid ridu on hästi palju nii eelarves kui ka lisaeelarves, kus kümnete tuhandete kaupa antakse toetusi erinevatele MTÜ-dele erinevate projektide jaoks, millest kõik kindlasti ei ole pahatahtlikud, vaid vastupidi, lähevad õigesse kohta. Neil kõigil silma peal hoida, tausta uurida on täna kahjuks võimatu," rääkis IRL-i fraktsiooni esimees Madis Kübar.

"See oli üks rida suurest eelarve tekstist. Ma arvan, et tol hetkel ei osanud keegi tähelepanu pöörata, mis nende sõnade või selle rea taga võib olla," kommenteeris SDE fraktsiooni aseesimees Jaak Juske.

Eesti kunstiakadeemia graafikaosakonna dekaani Kristjan Mändmaa sõnul on graafiline disain lai mõiste. Sinna alla võivad näiteks kuuluda ka graafilist disaini sisaldavad trükised ja reklaamklipid.

"Kui eelarves oli väidetavalt kirjas, et graafiline disain linnahallile, siis ma arvan, et mina isiklikult oleks mõistnud seda niipidi, et mingisugust firmastiili hakata kujundama, mingisugust logo linnahallile, milles ei oleks ju midagi kummalist. Ja kui räägime terviklikust firmastiilist, siis see 15 000 eurot ei ole kuidagi kummaline," rääkis Mändmaa.

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas ei mäleta, et opositsioon oleks linnahalli graafilise disaini eelarverea kohta täiendavaid küsimusi esitanud.

"Linnaeelarves eraldatakse alati raha kõikidele objektidele ja sündmustele ette. Kui rahaeraldus on volikogus kooskõlastuse leidnud, see on eelarves kinnituse saanud, siis iga ürituse korraldaja või objekti ehitaja hakkab tegelema selle ürituse või objektiga ja tegelikult tegelemse käigus taotleb kõikvõimalikud load. Nii et sel hetkel kui raha eraldatakse, ei saa ühegi asja kohta öelda, kas ta on ebaseaduslik või seaduslik," rääkis Aas.

Juske sõnul plaaniti seda raha valimiskampaania tegemiseks kasutada.

"Ma arvan, et nüüd kui see ebaseaduslik rahakasutus on välja tulnud, on see olnud paljuski ka opositsiooni rida. Oleme volikogus kaevanud, on taotlused välja ilmunud ja see on saanud ilmselgeks, et seda raha tegelikult algselt plaaniti juba valimiskampaania tegemiseks, mis on linna raha väärkasutus. Opositsioon on pöördunud ka erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ja on teinud ka pöördumised linna haridusameti poole minu teada," selgitas Juske.

Aas kinnitas, et 15 000 eurost 7000 on Kopli kunstikool juba värvide ostmiseks kulutanud. Kui linnahalli seinamaalingu projektiga edasi ei minda, tuleb ülejäänud 8000 eurot linnale tagastada.