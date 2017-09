Valgevenes jätkuvad õppused Zapad 2017. Sellised õppused ei saa aga toimuda ilma tingliku vaenlaseta ja seekord tundub, et too tinglik vaenlane võib Venemaa ja Valgevene vägesid võita - näiteks infosõjas.

Minskist paarisaja kilomeetri kaugusel asub õppuste stsenaariumi kohaselt vaenulik riik Veišnooria, mis on separatistide ja terroristide pesa Valgevene territooriumil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Valgevene püüab Venemaa abiga mitte ainult neid separatiste maha suruda, vaid ka tagasi võita osa oma territooriumist. See ongi Veišnooria ja see ei ole naljakas. Aga propaganda mõttes, informatsiooni mõttes on vist tehtud viga ja kõik naeravad selle üle. Aga tegelikult on asi tõsine. See on Donetski ja Luganski vabariigi analoog," rääkis sõjandusekspert Aleksandr Alessin.

Internetis aga sai Veišnooria kohe populaarseks kui vastuseisu sümbol Aleksandr Lukašenko režiimile.

"Veišnooria - see on veel üks enesemääratlemise vahend neile, kel on praeguse võimuga nii-öelda stiililised lahkarvamused. Mitte kindlasti poliitilised või ideoloogilised, aga stiililised küll," arvas majandusanalüütik, Veišnooria leiutaja Sergei Tšalõi.

Veišnooria patrioote on internetis palju ja nad tegid juba olematule riigile lehekülje ja hakkasid Veišnooria kodaniku passe jagama.

"See on unistuse maa, mis eksisteerib vaid internetis ja samal ajal on see reaalpoliitika mäng. Mulle tundub, et Valgevene kodanike aktiivne osa ei usalda valitsust ega hääleta valimistel Lukašenko poolt. Mulle tundub, et praegu on Valgevenes natuke üle 50 protsendi potentsiaalseid Veišnooria kodanikke, neid, kes tahavad teistsuguses riigis elada," rääkis kodanikuaktivist, Veišnooria patrioot Oleg Laritšev.

ERR-i korrespondendi Anton Aleksejevi sõnul elab Vene ja Valgevene kindralite peades sündinud riik Veišnooria juba oma elu ja kavatseb saada võidu Venemaa ja Valgevene vägede üle.

"Võit on juba praktiliselt käes, sest üle 7,5 tuhande inimese panid end Veišnooria kaardiväe nimekirja. Veišnooria võidab ja elab edasi!" ütles Laritšev.