Saaremaal harjutati haiglate koostööd suurõnnetuse korral

Omad kogemused suurõnnetuse puhul kannatanute vastuvõtmisel on Kuressaare haiglal aastast 1995, kui toimus suur koolipõleng Kuressaares. Täna tunnustab Kuressaare haigla ravijuht Marje Nelis igati koostööd PERH-iga ja seekordset esimest suurõppust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me teame seda, et abi on tulemas, et on organiseeritud suurabi ja meil on loomulikult kindlam tunne. Meil toimus 1995. aastal suur põleng Saaremaa ühisgümnaasiumis, kus oli ka kannatanuid rohkem kui kümme ja seal võib-olla oleks võinud asi natukene plaanipärasemalt kulgeda. Selles suhtes on sellised õppused alati väga head, et organiseerimine ja tulemus oleks parem," rääkis Nelis.

Nii spetsialistide kui ka meditsiinitehnika hulk ja võimalused, mida PERH Kuressaarde kaasa on võtnud, on muljetavaldavad - ligi 60 spetsialisti ning logistikut ja suur välihaigla.

Eesti päästemeeskonna meditsiinirühma juhi Raido Paasma kinnitusel pole välihaiglat õnneks Eestis reaalselt veel vaja läinud.

"Meeskonna aktiveerimisest kuni varustuse pealelaadimiseni ja ülespanekuni on umbes 16-18 tundi. Meil on olemas meeskonnas kirurgid, meil on olemas ortopeedid, meil on olemas naistearstid, lastearstid, anestesioloogid ehk me saame teha enamikku erakorralisi operatsioone, me saame ravida rasedaid, me saame sünnitusi vastu võtta," kirjeldas Paasma.

Välihaigla olemasolu annab kogu Eestile turvatunnet juurde, kuigi sellest ehk olulisem on siiski meditsiinispetsialistid ja nende kiire kohalejõudmine.

"Kõige olulisem on saarele kohale tuua inimesed, need vahendid, mis meil siin kaasas on. Ja kui me räägime kiirusest, siis ma arvan, et vast nelja tunni jooksul hakkavad kindlasti juba nii inimesed kui ka vahendid saarele jõudma. See peaks olema meie siht ja lõpptulemus," rääkis PERH-i ülemarst Andrus Remmelgas.

Suurõppusel osales meedikuid üle Eesti. Õppusest sõltumatult toimus tavapärane arstiabi andmine.