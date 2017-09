Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (24)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

USA

Trumpi administratsioon

CBS tegi pika intervjuu Trumpi endise poliitilise nõuniku Steve Bannoniga. Axios, Vox ja Washington Post tõid välja peamiseid teemasid. Bannon on ka käeoleva aasta Politico 50 nimekirja esinumber.

Commentary Magazine: vabariiklaste kodusõja esimesed lasud.

Jimmy Kimmeli saates käis aga Valge Maja endine pressiesindaja Sean Spicer. Fox News, CNN, Politico, Daily Beast ja Atlantic tegid ülevaate.

Wall Street Journal: osa Trumpi advokaate leidis, et Kushner peaks Venemaa-teema tõttu tagasi astuma.

ABC News: rahandusminister Mnuchin küsis mesinädalate jaoks sõjalennukit.

Guardian: kongresmenid tahavad teada, kas Flynn tegutses USA-Venemaa tuumaprojekti huvides.

Reuters: USA kongress võttis vastu resolutsiooni, mille kohaselt peab Trump rassistlikud rühmitused hukka mõistma.

Buzzfeed: dokumendi kohaselt lootis Kreml ulatuslikku suhete parandamist USA-ga.

Atlantic: miks Trump Venemaal kunagi midagi ei ehitanud?

Washington Examiner: meediasse lekkis Valge Maja lekitamisvastane memo.

Axios: kokkuvõte Trumpi viimase aja meelemuutustest immigratsiooni vallas.

Samal teemal ka Vox, paljud senised toetajad pole aga rahul.

Muud USA teemad

Daily Beast: Venemaa korraldas USA-s Facebooki abil immigrantidevastaseid meeleavaldusi.

Guardian kirjutab, kuidas Texase senaator ja kunagine presidendikandidaat Ted Cruz sattus "pornosäutsu skandaali". Cruz selgitas CNN-ile, kuidas selline asi juhtus.

Fox News: mida ütles Susan Rice esindajatekoja luurekomiteele unmasking-i kohta.

Politico: konservatiivid ja liberaalid on Silicon Valley vastu ühinemas. Buzzfeed ja Bloomberg samal teemal.

Daily Beast: Facebook pole nõus ütlema, kas Kremli propagandamasin on sind sihtmärgiks valinud.

Daily Beast kirjutab ka kahtlastest kampaaniavõimalustest Twitteris.

CNN: Hillary Clinton ei andesta neile, kes presidendivalimistel hääletamata jätsid. Politico ülevaade Clintoni raamatust.

Fox News: kuidas Harvardi ülikool Chelsea Manningi tööle võttis.

NBC: hiljem võttis Harvard Manningile tehtud pakkumise tagasi.

Politico: Pelosi on tänu Trumpile taas tõusuteel.

Washington Post: demokraatidele pole vaja "oma soolapuhujat".

Fox News: kuidas üks California kool oli mures, et spordiüritustel "U-S-A" hüüdmine mõjub ebatolerantselt.

New York Times: Katrina järgsetel taastamistöödel tehtud vigu ei tohi nüüd korrata.

Defense One: orkaanist räsitud Texas kutsus lennuväe appi moskiitodega võitlema.

Atlantic: kas nutitelefonid on hävitanud ühe põlvkonna?

Bloomberg arutleb taas, kellest võiks saada Warren Buffetti järeltulija. Tema pojast sai aga äsja šerif.

Defense One, Politico ja Washington Post kirjutavad, kuidas võimud lõpuks Kasperskyt tõrjuma asusid.

Wall Street Journal: Dana Rohrabacher üritas Valge Majaga Assange kasuks diili teha.

Bloomberg: Martin Shkreli Wu-Tang Clani album ei pruugigi olla Wu-Tang Clani album.

Observer: kuidas 11. septembri terrorirünnakud USA-d muutsid - nii halvemaks kui ka paremaks.

Western Journalism: mida ütles Trump intervjuus vahetult pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid.

EUROOPA

Junckeri suur kõne täismahus SIIN eesti keeles ja SIIN inglise keeles.

Junckeri kõne analüütiline otseblogi Euractivilt ja Politicolt.

Politico kolm ülevaadet Junckeri kõnest SIIN, SIIN ja SIIN.

EUobserveri sõnakasutusele keskenduv Junckeri kõne analüüs.

Euractiv: võimalus soetada taskukohane eluase on EL-i üks suuremaid väljakutseid.

EUobserver: Junckeri lubadus küberturvalisusega tegelema hakata tähendab olemasoleva ametkonna tõhustamist.

Politico kokkuvõte parematest ja halvematest ideedest ühistranspordi vallas, ka Tallinn on leidnud äramärkimist.

Wall Street Journal: uued mugavad lennukid, mida lennufirmade arvates kliendid ei taha.

Euractiv: huvi tuumaenergia vastu on raporti kohaselt languses.

Saksamaa

Wall Street Journal: valimised, mida Putinil pole vaja häkkida.

The Local kirjutab massikaklustest Berliini Alexanderplatzil.

EUobserver tutvus Euroopa Komisjoni plaaniga tagada Nord Stream 2 vastavus reeglitega. Ilmselt ei meeldi see ei Moskvale ega ka Berliinile.

EUobserver: USA sanktsioonid on ka Nord Streami investorid ärevaks muutnud.

Prantsusmaa

Politico: Macroni lihtsate ideede teostamine on osutunud loodetust keerulisemaks.

TheLocal/AFP: ülevaade viimase aja terrorirünnakutest patrullivate võimuesindajate vastu.

Politico: Macron läbis esimese "protestitesti", kuid vastasseis jätkub.

Suurbritannia

Times: terrorismiga seotud vahistamiste arv on kõigi aegade kõrgeimal tasemel.

Politico: 21. sajandi suveräänsuse valus õppetund on brittide jaoks juba alanud.

Guardian: Theresa May kavateb Firenzes Brexiti-teemalise kõne pidada.

Spectator ja Daily Telegraph: kuidas briti dirigent "rassistliku" nalja pärast USA muusikafestivali poolt vallandati.

Quartz: maskide taha peituvate protestijate tuvastamine arvuti abil on täiesti võimalik.

Daily Telegraph: inimestele ei pea õpetama seda, mille pärast nad end solvatuna peavad tundma.

Jeremy Clarkson võttis The Timesis sõna Põhja-Korea ja tuumarelvade teemal.

Scotsman: naine kurdab kohtus, et tema endine elukaaslane tegi tema armsast koerast natsionaalsotsialisti.

Põhjamaad

The Local: äpardus uue Taani sillaga - meeter jäi puudu.

The Local: Taani loodab, et Schengeni reegleid õnnestub muuta.

Reuters: Rootsis toimuvad viimase 20 aasta suurimad sõjaväeõppused.

The Local: Rootsi erakonnad ja nende juhid enne 2018. aasta valimisi.

Yle: kuidas skandaalne Rootsi ajakirjanik Hitleri ja Mannerheimi vahele võrdumärgi tõmbas.

Yle: "sariuputaja" kohtuprotsess on Soome maksumaksjale juba praegu palju maksma läinud. Kohtuprotsessi praegusest seisust pikemalt SIIN.

The Local: miks Svalbardi piirkonnas keegi "surra ei tohi".

The Local: viis olulist järeldust Norra valimistulemuste teemal.

Ukraina

Politico: kui palju segadust "Miša naasmine" Ukrainas tekitab?

Window on Eurasia: analüütiku sõnul soovib üha rohkem Donbassi elanikke Ukrainaga koos olla.

Newsweek: Ukraina uus tank on võimeline astuma vastu parimale Vene toodangule, kuid oma sõjaväe jaoks on see liiga kallis.

Teised Euroopa riigid

Politico käis Zapadi eel vaatlemas meeleolu Balti riikides.

Foreign Affairs: mida USA gaasi saabumine Leetu Venemaa jaoks tähendab.

London School of Economics: neli Itaalia õppetundi populismi teemal.

Scotsman: miks Kataloonia referendum erineb Šotimaa omast.

Politico aga selgitab, kuivõrd oluline osa Kataloonia Hispaania jaoks on.

EUobserver: Juncker selgitas, millistel tingimustel ta Kataloonia referendumit tunnistaks.

Project Syndicate: Poola Russiagate.

AFP prognoosib, et Sebastian Kurzi saadab Austria parlamendivalimistel edu.

Politico: Brüsselit ootab ees šokk Bulgaaria paremäärmuslastelt.

CNN: USA jaoks mõeldud libauudised on Makedoonias lausa eraldi "tööstusharu".

VENEMAA

Zapad 2017

Quartz: Venemaa mäng Zapadiga annab tulemusi.

Bloomberg Zapadi algusest.

Politico: Zapad on nagu jõulud.

Moscow Times: Zapad on aken mõistmaks, kuidas Venemaa toimib.

EUobserveri ülevaade Zapadist.

Muud teemad

Bloomberg: Putinil on "entusiasmiprobleem". Samal teemal ja "munitsipaalrevolutsioonist Moskva linnas" kirjutab ka Window on Eurasia.

Moscow Times: Kremli otsustusprotsessi mõistmine muutub üha raskemaks.

Window on Eurasia Venemaa vähemuskeelte tulevikust.

New York Times Serebrennikovi kohtuprotsessist.

Guardian: järgmisel aastal jõuab näitusele Trotski tapmiseks kasutatud jääkirves.

New York Times: Hodorkovski sõnul öeldi kunagi ka sakslaste kohta, et nad on demokraatia jaoks sobimatud.

Fontanka ja Washington Post: Putin tegi sel nädalal Brežnevile ära.

Moscow Times: ligi pool venemaalastest toetab Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimist.

Meduza: kuidas kahe Vene telenäo vahel tõsiseks andmiseks läks.

Axios: Venemaa, tehisintellekt ja sõjapidamise tulevik.

Meduza Latõnina kodumaalt põgenemisest. SIIN väike ülevaade, mida Vene võimud opositsiooniaktivistide ründajatega reaalelt teinud on.

Moscow Times annab ülevaate Venemaa linnu ärevuses hoidnud pommiähvardustest. Window on Eurasia samal teemal.

Window on Eurasia: Putin suunab isiklikult Kadõrovi staatuse tõusu.

Moscow Times: Moskvas avati uus botaanikaaed, kohe algas ka haruldaste taimede varastamine.

Window on Eurasia: analüütiku sõnul on praegu käimas "vene rahvuse tekkimise kolmas tsükkel".

Meduza: venelanna sai süüdistuse "geipropagandas", sest ta jagas sotsiaalmeedias Guardiani ja Buzzfeedi linke.

Intersection: kas Venemaa üritab taas Berliini ja Pariisiga suhteid parandada?

Daily Beast: miks Kreml äkki krüptorahale nii palju tähelepanu pöörab?

LÄHIS-IDA

Reuters: Netanyahu sõnul toetab Iirael iseseisvat kurdide riiki.

Vox: 16 aastat pärast 11. septembri terrorirünnakuid on Al-Qaeda tagasi.

Commentary Magazine: Iisrael päästis taas Lähis-Ida.

AASIA

Korea poolsaar

Vice News: Kim Jong-un on "tõsiselt kapitalistiks pööramas".

Business Insider: ettepanek - Põhja-Koread peaks pommitama hoopis nutitelefonide ja tasuta wifi-ga.

Quartz: Venemaa ja Hiina tõestasid, et Põhja-Korea teemal on trumpkaardid nende käes.

Reuters: Pyongyangi kinnitusel on Põhja-Korea eesmärgiks "sõjaline tasakaal" USA-ga.

Bloomberg: Kim võib karmimate sanktsioonide talumiseks võtta õppust Natsi-Saksamaast ja kunagisest Lõuna-Aafrika Vabariigist.

Guardiani ülevaade endise NBA staari Dennis Rodmani kummalisest suhtest Põhja-Koreaga.

Hiina

Washington Post: Hiina riigimeedia teatas "loodeväila avastamisest".

Guardian: elu ja surm Apple'i keelatud linnas.

Times: kas Hiina saavutab robootika vallas Lääne üle võidu?

Teised Aasia riigid

Daily Beast kirjutab, mida uuemat on toimumas Jaapani kuritegelikus maailmas.

Window on Eurasia: Kesk-Aasias on protestilained üha tõenäolisemad ning taustal on paistmas islami mõju.

Guardian selgitab pikemalt, miks sikhid turbaneid kannavad.

Times: Myanmari moslemid ei soovi, et mingid džihaadivõitlejad neile appi saabuksid.

Guardian: satelliidifotod näitavad, et Myanmari võimud kasutavad moslemivähemuse vastu põletatud maa taktikat.

AMEERIKA

Guardian: Venezuela valitsus oovitab kodanikel toidupuudusega võitlemiseks küülikuid kasvatada.

CNN Irma tagajärgedest: esimest korda viimase 300 aasta jooksul ei ela Barbuda saarel mitte kedagi.

Guardian: Brasiilia võimud uurivad, kas ebaseaduslikud kullaotsijad korraldasid indiaanihõimu vastu veresauna.

AAFRIKA

Intercept: kuidas USA Etioopiasse luurevõrgustiku rajas ja mis sellest edasi sai.

Euractiv: Euroopa Liidu võime oma väärtusi arenguriikides juurutada on kahanemas.

The Locali intervjuu Liibüa inimsmugeldajaga, kes usub oma äri jätkumisse.

AFP kirjutab Bondi-filmist tuntud Maroko kõrberongist.