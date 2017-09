Aeg: õiguskantsleri korruptsiooniohjamise ideed vajavad kiiret rakendamist

"Esiteks on küsimus selles, et senimaani saab korruptante anda kohtusse vaid omavalitsus ise, kelle suhtes on kuritegu toime pandud. See on otsene risk ringkäenduse tekkeks, mis ei ole Euroopalikus ruumis normaalne,“ kommenteeris Aeg.

„Teiseks puudutavad õiguskantsleri ettepanekud sellise absurdi kaotamist, mis lubab korruptsioonis süüdi jäänud isikul jätkata töösuhet kohaliku omavalitsusega ajal, mil isiku karistus kehtib. Kolmandaks võimaldavad Madise ettepanekud nõuda rahalist hüvitist kohaliku omavalitsuse ametnikult, kes on põhjustanud omavalitsusele rahalist kahju,“ lisas ta.

Aegi sõnul on need küsimused vaja nüüd riigikogu põhiseaduskomisjonis võtta kiiremas korras arutusele.

Justiitsministeeriumi avalikustatud värske üleeuroopaline uuring toob suurima korruptsiooniriskiga Eesti omavalitsustest esile Tallinna ja Vaivara, väikseima riskiga Harku valla ja Maardu linna.

Uuringus ei viita korruptsiooniriski indeks tegelikule korruptsioonile, vaid näitab, kui läbipaistvalt ja avalikult omavalitsus riigihankeid korraldab.

Kõnealune uuring hõlmab 2009.–2015. aastal ELi riikides ja Norras tehtud riigihankeid, mille piirmäär ületas 130 000 eurot. Eesti indeks oli 0,33, ELi keskmine aga 0,28 (skaalal 0–1).

Kõige suurema korruptsiooniriskiga Eesti omavalitsused olid Tallinn (0,4) ja Vaivara (0,33), kõige väiksem risk – indeksi väärtus 0,05 – oli Harku vallas.