Briti politsei arreteeris pommirünnaku kahtlusaluse

"Kenti politsei vahistas laupäeva, 16. septembri hommikul seoses terrorismiga 18-aastase mehe," teatas politsei avalduses, nimetades vahistamist "tähtsaks".

"Kuigi me oleme rahul tehtud edusammudega, kavatseme jätkata juurdlusega ning ohutase jääb pidama kriitilisel tasemel," teatas politsei.

Arreteeritud mees antakse üle Lõuna-Londoni politseile.

Londoni metroos kõmatas reede hommikul plahvatus, millele järgnes põleng, vigastada sai 30 inimest. Tegemist oli viienda terroriaktiga Suurbritannias viimase kuue kuu jooksul.

Rünnaku eest võttis vastutuse äärmusrühmitus Islamiriik (IS).

Peaminister Theresa May teatas reede õhtul, et ohuhinnang on tõstetud "kriitilisele" tasemele, mis tähendab, et peatselt võib toimuda uus terroriakt.

Neli varasemat terrorirünnakut Londonis ja Manchesteris sel aastal on nõudnud 35 inimese elu.