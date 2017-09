Senisest 20-st omavalitsusest jääb pärast haldusreformi Ida-Virumaale järele kaheksa, neli linna ja neli valda. 15. oktoobri valimistele registreerus 168 kohale kokku 1060 kandidaati ehk ühele kohale on keskmiselt 6,31 kandidaati.

Kõige rohkem, 207 kandidaati, on Ida-Virumaa suurimas, 31 kohaga volikogus – Narvas. Seal läheb võistlustulle kolm parteid ja kolm valimisliitu.

Kõige suurem, 100-liikmeline nimekiri, on võimul oleval Keskerakonnal. Nende peamisel konkurendil, Katri Raigi juhitaval valimisliidul Meie Narva, on nimekirjas 60 inimest.

Kõige väiksem konkurents ja kõige väiksem valik on eelseisvatel valimistel Sillamäel. Seal kandideerib 21 kohale 104 inimest ehk ainsana maakonnas on seal ühele kohale vähem kui viis konkurenti.

Ka nimekirju on seal vaid kaks. Valitseva Keskerakonna nimekirjas on 63 liiget. End Keskerakonna poliitikale vastandav, kuid pikaaegse Keskerakonna juhi Edgar Savisaare nime all kandideeriv valimisliit sai nimekirja kokku 41 inimest.

Sarnaselt Sillamäe ja Narvaga on Keskerakonna ülekaal eelseisvatel valimistel ka Kohtla-Järvel, kus 130 kandidaadist rohkem kui pooled (66) on Keskerakonna nimekirjas. Sama palju inimesi, kui on volikogus kohti (25), suutsid Kohtla-Järvel välja panna sotsiaaldemokraadid.

Raskem võib olla Keskerakonnal võimule saada neljandas Ida-Virumaa linnas, Narva-Jõesuus, mille ühinemise järel moodustavad Narva-Jõesuu linn ja Vaivara vald ja Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa.

Tulevases Narva-Jõesuu linnas on küll Keskerakonnal pikim nimekiri (52), kuid praeguse Narva-Jõesuu linna juhid kandideerivad hoopis valimisliitudes.

Valdav osa Ida-Virumaa praegustest volikogude esimeestest ning linnapeadest-vallavanematest osaleb ka eelseisvatel valimistel.

Viiest loobujast tasub esile tuua Veljo Kingsepa, kes on Mäetaguse vallas võitnud kõik pärast Eesti taasiseseisvumist toimunud kohaliku omavalitsuse valimised. Mäetaguse moodustab koos Alajõe, Tudulinna ning sundliidetava rollis oleva ja selle kohtus vaidlustanud Illukaga Alutaguse valla.

Alutaguse vald paistab silma veel selle poolest, et seal kandideerivad pooled maakonna kaheksast üksikkandidaadist ning just Alutaguse vallas on kõige suurem konkurents ühele volikogu kohale – 7,29.

Napilt jääb neist neist maha Kiviõli linna, Sonda valla ning sundliidetavana asja kohtusse andnud Lüganuse valla liitumisel tekkiva Lüganuse suurvalla konkurentsitihedus. Lüganusel on ühele kohale 7,26 kandidaati.

Üle seitsme inimese kohale on ka Jõhvi vallas (7,14), kus tõotab tulla nende valimiste üks kõige pingelisem heitlus. Jõhvis valimistele minevast kuuest nimekirjast neljas jääb liikmete arv 32 ja 35 vahele ning oma kohti noolivad ka Reformierakond (11) ja SDE (7).

Ainus omavalitsus, kus loobusid valimisvõitlusse astumast mõlemad vallajuhid, on Ida-Virumaal Kohtla-Nõmme, kes koos Kohtlaga ja Toilaga moodustavad Toila suurvalla. Toila on ainuke Ida-Virumaa omavalitsus, kus kandideerib alla 100 inimese. 17 kohale esitati 96 kandidaati ehk ühele kohale 5,65 inimest.

Kõigis kaheksas omavalitsuses suutis erakondadest oma nimekirja välja panna Keskerakond, kelle värve kaitseb kokku 380 inimest ehk iga kolmas Ida-Virumaal kandideerija.

Pikim nimekiri on neil viies omavalitsuses: Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narvas, Narva-Jõesuus ja Sillamäel. Kolmes ülejäänud omavalitsuses on pikima nimekirja au valimisliitudel.

Kuues omavalitsuses pani oma nimekirja välja 104 kandidaadiga Reformierakond. Neljas omavalitsuses on linnukese kirja saanud Isamaa ja Res Publica Liit, kuid nende 16 esindajast rohkem kui pooled – 9 – kandideerivad Toila suurvallas. Narvas on IRL-il viis ning Kohtla-Järvel ja Alutaguse vallas vaid üks inimene.

48 inimest sai oma nimekirja SDE, kes on esindatud Kohtla-Järvel (25), Toilas (16) ja Jõhvis (7).

Eestis tegutsevatest parteidest on Ida-Virumaal esindatud veel Rohelised, kelle üks kandidaat on end kirja pannud Kohtla-Järvel.

Kui parlamendis esindatud erakondadest otsustas Vabaerakond, et kohalikel valmistel osaletakse valimisliitudes, siis Ida-Virumaal pole riigikogus olevatest erakondadest esindatud ka EKRE.

Kolm Ida-Virumaa omavalitsust liiguvad haldusreformi tulemusena naabrite juurde. Aseri läheb Lääne-Virumaale, kus koos Viru-Nigula valla ja Kunda linnaga moodustatakse Viru-Nigula suurvald. Tudulinna ja Avinurme moodustavad koos Kasepää valla, Mustvee linna ja Saare vallaga ühe kolmest Jõgevamaa omavalitsusest – Mustvee valla.