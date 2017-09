Schäuble: digimajanduse maksustamine on keeruline

Saksamaa rahandusminister märkis, et raskem on lahendada probleemi, kuidas digimajanduse ettevõtteid tuvastada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See tähendab, et kus ettevõte tekib ja mis on nende kasum, eriti siis, kui kasumit ei ole enam võimalik määratleda rahas, vaid kui kasum seisneb andmetes. Ja see on siis küsimus, mida me oleme intensiivselt arutanud," selgitas Schäuble.

Euroopa Liidu liikmesriigid soovivad digimajanduse maksustamises jõuda ühtsetele seisukohtadele detsembris, nii otsustati reedel ja laupäeval Tallinnas toimuval EL-i majandus- ja rahandusministrite nõukogu ehk ECOFIN-i mitteametlikul kohtumisel.