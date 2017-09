Ühiselt välja töötatud muudatusi, mis puudutavad nii autokoole kui riiklikke eksameid, arutati laupäeval viimast korda, et saata need edasi majandusministeeriumisse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Poole aasta eest toimunud autokoolide talveseminaril tõdeti, et olukord, kus B-kategooria eksamil rohkem kui pooled juhiloa taotlejatest läbi kukuvad, on kahtlemata ebanormaalne.

Vahepealse aja jooksul külastas maanteeameti esindus kõiki regioone, et autokoolidega arutada, mida ja kuidas muuta ning nüüd on suur muudatuste pakett koos ja sellest peaks abi olema.

Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa märkis, et kui inimene läbib näiteks teooriamooduli, siis ta saab maanteeametisse kohe tulla tegema teooriaeksamit ning ei pea ootama kooli lõppu.

"Ja saaks ka planeerida kohe endale sõiduaja. See annabki võimaluse inimesele praktiliselt kohe, lühikese aja jooksul peale kooli lõpetamist tulla sõidueksamile. Aga see eeldab nii kooli poolt kui inimese poolt väga suurt planeerimist," ütles ta.

Edaspidi üritatakse vältida olukorda, kus sõidueksamil käiakse lihtsalt proovimas, et ehk nüüd õnnestub. Näiteks pole sugugi haruldane, kui tullakse kuuendat, seitsmendat või isegi kümnendat korda.

"Eks siin on ka ühe ettepanekuna see, et kui inimene kukub läbi sõidueksamist, peaks minema kooli ja võtma vähemalt kaks sõidutundi ja tulema uuesti eksamile, sest proovimas sõidueksamit pole mõtet käia," tõdes Vanamõisa.

Autokoolidele on kavas anda õppe läbiviimisel rohkem vabadust, samuti minnakse üle kompetentsipõhisele hindamisele, mis tähendab, et kui sõidueksamil tehaksegi vigu, aga saadakse üldiselt sõiduga hästi hakkama, siis läbi ei kukuta.

Muidugi on ka vigu, mida andestada ei saa, näiteks peateele ettesõit. Eksamikorra ja liiklusseaduse muudatuste kava on valminud koostöös.

Eesti Autokoolide Liidu presidendi Enn Saardi sõnul on koostöös otsitud lahendusi.

"Siin tuleb ka määruse regulatsioone vaadata. Täna me oleme siin, et üle vaadata, kuhu me oleme koos jõudnud ja mis on paberile pandud. Et veel arutada. Et ei oleks sedasi, et jälle on seadus tehtud ja pärast hakkame kritiseerima," nentis ta.