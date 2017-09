Maanteeamet on valmis saanud sõidueksami-muudatused. Peamine muudatus on see, et sõidueksamil on kavas edaspidi hinnata pigem sõiduga hakkamasaamist kui vigade tegemist. Ühiselt välja töötatud muudatusi arutati täna viimast korda autokoolidega, seejärel saadetakse need majandusministeeriumisse. Ester Vilgats.