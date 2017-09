Tänase võistluse võitja, varemgi künnimeistriks tulnud Valgamaalt pärit Indrek Zilensk sõidab järgmisel aastal Eestit esindama kündmise maailmameistrivõistlustele Saksamaale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõige esimene künnivõistlus Eestis peeti juba 1874. aastal Pärnumaal Carl Robert Jakobsoni eestvedamisel. Täna jätkati Eesti maaülikooli ja künniseltsi eestvõttel traditsiooni ning selgitati välja selle aasta kõige paremad kündjad.

Plaani järgi pidid kündjad võistlema nii rohumaa kui kõrrepõllu kündmises, kuid tugeva vihma tõttu jäi võistlus poolikuks ja kirja said ainult rohumaa kündmise tulemused.

Eesti künnimeistrivõistluste korraldaja Margus Ameerikase sõnul saavad tänapäeva traktoris kõik väga hästi hakkama ja mehed on aastaid ja aastaid oma atru ja traktoreid arendanud.

"Täpselt nagu rallis, ei saa võtta tehaseautot ja minna võistlema.

Künnivõistluse tänavune võitja Indrek Zilensk keerab traktorirooli igapäevaselt ja esindab järgmisel aastal Eestit maailmameistrivõistlustel Saksamaal. Eelmise aasta võitja Raido Kunila sõidab peagi maailmameistrivõistlustele Keeniasse," märkis ta.

Mullune künnimeister Raido Kunila tõdes, et traktori mark ei oma tegelikult tähtsust. "Peaasi, et ta atra veab. Aga oluline on ader ja võistleja ka," kinnitas meister.

Seni on eestlased maailmameistrivõistlustel jäänud keskmike sekka. Tänase võistluse kohtunike sõnul on aga eestlaste oskused ja tehnika üldiselt heal tasemel ka maailmamastaabis.

Künnivõistluse kohtunik Tõnis Kaaver ütles, et tase on päris hea tegelikult, kuid finantseering kündmisesse on nii väike, et sellepärast võibo tehniliselt alla jääda.

"Levinum viga, mida ei saa veaks isegi nimetada, on lihtsalt see, et närv tuleb sisse, tulevad lohakusvead ja tegelikult on oskused olemas, aga närv ütleb üles," nentis ta.