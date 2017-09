Tänavune sügis on seenerohke

Loodusmuuseumi töötajate hinnangul on tänavu hea seeneaasta ja Eesti metsadest võib leida rohkelt pilvikuid, riisikaid ja puravikke. Seenenäitusel loodusmuuseumis on väljas aga ligi 150 seeneliiki, millest tavakorjaja tunneb umbes 20, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eestis on umbes 7000 seeneliiki, ütles seenenäituse kuraator Marja-Liisa Kämärä ja lisas, et söömiseks kõlbab neist 400 liiki, mürgiseid on 200.

Kuidas söödaval ja mürgisel seenel vahet teha, saab teada seenenäitusel. Näiteks on seal lauatäis riisikaid, mida tasub täpsemalt tunda. Jäädavalt, ka pärast kupatamist mürgine sooriisikas tuleb metsa jätta.

Seenenäituse kuraatori Marja-Liisa Kämara sõnul tuleks kindlasti hoiduda sooriisikast, mille tunneb ära pealt täiesti kuiva kübara järgi. "See on selline beeži värvi ja alt, kui sa vigastad

eoslehekesi, siis riisikatel tuleb tavaliselt piimjat mahla, mis on kas oranž nagu porgandriisikas või siis piimjasvalge. Sooriisikal see mahl või vedelik, mis siit välja tuleb, on vesijas," selgitas ta.

Kämärä sõnul on mürgiseks tunnistatud seen ka tavavahelik, mille kohta mõni väidab, et on söönud ja midagi pole juhtunud.

"Tavavahelik on selline kavalalt mürgine seen, need mürgid kuhjuvad organismi ja inimesel tekib lõpuks kehvveresus, vere punalibled hakkavad lagunema," rääkis ta.

Kämärä sõnul tuleb algajail endale kindlasti selgeks teha surmavalt mürgised seened. Kahtluse korral võib näitusele oma seene kaasa võtta, seenetundjad aitavad kindlaks teha, millega on tegemist.

Marja-Liisa Kämärä seenelemmik on vähetuntud söögiseen pihkane liimik.

"Pihkane liimik on pealt pruunikas ja märja ilmaga on ta väga paksu limakihiga. See limakiht enne toiduks valmistamist tuleb lihtsalt siit kübara alt ära tõmmata. See tuleb ilusti ära. Siin all on hallid eoslehekesed, mis laskuvad jalale pikalt ja valge jalg läheb alt kroomkollaseks," selgitas Kämära ja lisas, et kuuse ja segametsades kasvav seen ei sarnane teistele seentele ning on maitselt magus-hapukas.