Pühapäeval jäävad sajuhood vähemaks

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Kolmapäeval ja neljapäeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja on 13-14 kraadi.

Esmaspäeval hakkab lõuna poolt alates vihma sadama, kohati on sadu ka tugev. Sooja on nädala esimesel päeval 11-ne kraadi ringis.

Pühapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga, kuid õhtupoolikul pöördub kirdesse 2-5 m/s. Sooja on 14-17 kraadi.

Pühapäeva hommikul on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Termomeetrinäidud on 8-13 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Paiguti võib tekkida ka udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-7 m/s. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel