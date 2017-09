Birma sõjaväejuht kutsus ühtsusele rohingja küsimuses

Tema sõnul ei ole sellel moslemivähemusel Birmas juuri.

Relvajõudude väitel seab nende puhastusoperatsioon Arakani osariigis eesmärgiks juurida välja rohingja mässulised, kes 25. augustil politseiposte ründasid.

Eskaleerunud vägivald piirialadel on põhjustanud enam kui 400 000 rohingja põgenemis Bangladeshi, kus nad on rääkinud, kuidas sõdurid tapavad tsiviilisikuid ja põletavad maha terveid külasid.

ÜRO juhtide hinnangul on sel tegevusel kõik etnilise puhastuse tunnused. Riigita rohingjad on aastaid pidanud kannatama tagakiusamise ja vägivalla käes ning nende staatus on pikka aega olnud Birmas plahvatusohtlik teema.

Paljud budistliku enamusega Birmas näevad neis sissetungijaid Bangladeshist ja keelduvad tunnistamast rohingja rahvuse olemasolu, öeldes, et tegemist on bengalitega.

Birma sõjaväejuht kindral Aung Hlaing kuulutas sama seisukohta oma laupäevases Facebooki postituses.

"Nad on nõudnud enda tunnistamist rohingjadeks, ent sellist etnilist rühma ei ole Birmas kunagi eksisteerinud. Bengali küsimus on üldriiklik üritus ning me peame olema ühtsed, et tõde jalule seada," kirjutas ta.

Ka Birma de facto liider, endine demokraatliku liikumise liider Aung San Suu Kyi ei ole ilmutanud kaastunnet rohngjade suhtes, kelle kohta on käskinud oma valitsusel viidata üksnes kui Arakani osariigi moslemitele.