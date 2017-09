"Olukorrast riigis": IRL on valitsuse nõrgim lüli

Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" leidsid ajakirjanikud Ahto Lobjakas ja Andrus Karnau, et Isamaa ja Res Publica Liidus (IRL) toimuv on ohuks valitsusliidule. Keskerakonna lahkhelisid tõlgendasid saatejuhid erinevalt.

Karnau rääkis, et Savisaare liit ja Tegus Tallinna nimekirjas kandideerimise pärast Keskerakonnast välja heidetud Olga Ivanova koos tema toetuseks välja astunud Heimar Lenk, Oudekki Loone ja Marika Tuus-Laul on jätkuvalt keskfraktsiooni liikmed.

"Väita, et tegemist on tehniliselt vähemusvalitsusega, öelda ei saa. Kus toimub murenemine, siis on see IRL," sõnas Karnau.

Ta ütles, et Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas on suutnud Keskearakonna fraktsiooni riigikogus koos hoida, kuid Margus Tsahkna ja Marko Mihkelsoni lahkumine toonud kaasa, et mõnes komisjonil pole koalitsioonil ülekaalu.

Ivanova, Lengi, Tuus-Laulu ja Loone kirjalikus avalduses antakse Karnau sõnul küll vihjeid, et pole tulemusrikast koostööd loota, kuid ta lisas, et nad pole valmis Ratasele kinnast heitma. "Ja kui ma loen Ivanova avaldusi, ei saa ma aru, mida see proua mõtleb, et kavatseb Keskerakonna juhatuse koosolekuteel edasi käia. Tema käitumine segane ja arusaamatu."

IRL-i esimees Helir-valdor Seeder saadab Karnau sõnul signaale, mis näitavad koalitsiooni nõrgana. "Väljaütlemised näitavad soovi saada valimistel punkte, kuid need võivad viia koalitsiooni lagunemiseni. Kui eesistumine ja kohalikud valimised läbi, siis Ratasel tuleb hakata otsima toetust, näiteks Vabaerakonnalt või miks mitte ka EKRE-lt, võimalikud on erinevad variandid," arutles Karnau.

Lobjakas ütles, et lihtsa arvutuse kohaselt on Keskerakonna, IRL-i ja sotsiaaldemokraatide võimuliidul riigikogus praegu 50 häält. "Valitsusel hakkab minema üha keerulisemaks hääli kokku saada ja hakata diile tegema. Seeder saeb oksa, millel nad ise istuvad," lausus Lobjakas.

Saadet saab kuulata siit:

http://r2.err.ee/l/jarelkuulamine_uus