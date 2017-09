Samost ja Ruussaar: kultuuritegelaste võimukriitilisus on normaalne

Ajakirjanikud Anvar Samost ja Ainar Ruussaar leidsid Vikerraadio saates "Samost ja Ruussaar", et kristliku kodanikuaktivisti Varro Vooglaiu ja riigikogu Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnavõtud Eesti kultuuripoliitika aadressil on veidrad ja kohatud.

Ruussaar meenutas, et pärast NO99 dramaturg Eero Epneri Postimehes avaldatud kirjutise "Kurjuse normaliseerumine" ja sellele järgnenud Vooglaiu arvamusavaldust pole Eesti ühiskond kultuuriküsimuste üle nii laialdaselt arutlenud siis, kui Jaan Toomik kakas purki.

"Inimesed, kes polnud kordagi ühelgi näitusel käinud, arutlesid selle üle, milline on õige kultuur. Kas tohib rahastada kultuuri, mis pole sinimustvalge," ütles Ruussaar.

Ta lausus, et Helme ja Vooglaiu kommentaarid meenutavad talle kardinal Richelieu tegemisi, kui viimane jahtis tänavatel võimu pilavaid nukunäidendite tegijaid.

"Eesti probleem, on see, et meil puudub laiemale avalikkusele suunatud poliitiline satiir. Kui vana-aasta õhtul keegi, midagi teeb, alles siis puhkeb arutelu," sõnas Ruussaar.

Samost märkis, et Vooglaiu vastust Epneri kirjutisele saab tõlgendada ka ähvardusena. "Kriitilised ja aktiivsed kul inimesed vaadaku ette, ent selliste ähvarduste tegemine ei näita taktikaliselt mõistlikku lähenemist," ütles Samost.

Ta märkis, et 1990. aastatest alates on Eestis kultuuri rahastatud pidevalt rohkem, sõltumata sellest, millin erakond on valitsuses. Ta meenutas, et NO99 tõi lavale kriitilise etenduse Reformierakonna juhatusest siis, kui Reformierakond oli võimul.

"Kunst on alati võimukriitiline, kõlab küll klišeena, aga nii on see üle maailma," sõnas Samost, lisades, et Vooglaid tegi klassikalise klassikaline totalitaarse väljaütlemine, ega pea Läänemaailmas välja kujunenud demokraatiat suuremaks väärtuseks.

Saadet saab kuulata siit:

http://vikerraadio.err.ee/v/samost_ja_ruussaar/saated/dc1e4cc8-b544-4980-aa5e-19df9cd5adb2/samost-ja-ruussaar