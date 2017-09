NATO sõjalise komitee esimees: NATO-t paneb muretsema Zapadi suurus

NATO-l on põhjust muretseda Vene-Valgevene ühisõppuse Zapad 2017 suuruse pärast, kuna õppust on võimalik näha kui "tõsist valmistumist suureks sõjaks", ütles NATO sõjalise komitee esimees Petr Pavel.

Pavel ütles usutluses uudisteagentuurile Associated Press pärast NATO riikide sõjaliste esindajate kohtumist Albaanias, et NATO üritab aina rohkem taastada sõjaväealast suhtlust Venemaaga, et vältida soovimatuid tagajärgi tahtmatutest intsidentidest, mis võivad õppusel aset leida.

Hoolimata Moskva kinnitustest, et "NATO-t ei peeta vaenlaseks" ning et "õppus pole suunatud NATO-le", ütles Pavel, et Venemaa pole õppuse faktide asjus olnud läbipaistev.

Venemaa ja Valgevene väitel osaleb õppusel mõlemast riigist kokku 12 700 sõdurit, kuid Paveli sõnul võib sõdurite tegelik arv jääda 70 000-100 000 vahele.

"Kokkuvõttes näeme tõsist valmistumist suureks sõjaks. Kui vaadata õppusi ainult nii, nagu Venemaa seda esitab, siis ei tohiks muret olla. Kuid kui me vaatame suurt plaani, peaksime muretsema, sest Venemaa ei olnud läbipaistev," sõnas ta.

Venemaa väitel on Zapad läbinisti kaitseotstarbeline, kuid mitmed NATO riigid ei usu seda.

"Meil on Baltimaades palju sõdureid. Meil on palju sõdureid Mustal merel ning vahejuhtumi toimumise potentsiaal on üsna kõrge inimeksimuse või tehnilise rikke tõttu. Me peame olema kindlad, et selline tahtmatu intsident ei eskaleeru konfliktiks," märkis Pavel.

NATO sõjaline komitee annab konsensusepõhiselt nõu, kuidas allianss saaks parimal viisil vastu seista ülemaailmsetele julgeolekuprobleemidele.

Tiranas toimunud kohtumisel arutati ka terrorismi, Lääne-Balkanit ja USA Afganistani-poliitikat.