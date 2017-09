Anna kirik Järvamaal avas pärast remondipausi taas uksed

Jumalakoja taaspühitses EELK piiskop Einar Soone. Anna kirik on rahvast teeninud 237 aastat ning üheksa kuu pikkune remondipaus oli esimene kord, kui selles hoones jumalateenistusi ei peetud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

EELK Anna koguduse juhatuse esimees Peep Heinaste märkis, et selles etapis sai nüüd vana läbimädanenud puitpõrand ära võetud, uuesti täideti põrandaalune ja kaeti paeplaatidega.

"Hetkel on ilus paeplaat terve kirikusaali ulatuses peal. Ja lisaks sellele siis veel renoveeriti ka pingistik," ütles Heinaste.

EELK Anna koguduse õpetaja emeeritus Lea Heinaste sõnul tuli vajalikust remondirahast pool kindlasti eraisikutelt.

"Aga ka asutused ja organisatsioonid. Ja Paide vallavolikogu lõpuks ikkagi otsustas, et puuduva raha me saame. Ja me võime ikka teha ära kõik need tööd, mis meil plaanis on. Lõpuks kogunes annetusi rohkemgi kui osati loota, raha jagus veel ka treppide vahetuseks ja kiriku saali seinte osaliseks värskendamiseks," rääkis ta.

Koguduse juhatuse esimehe sõnul vahetatakse järgmises etapis välja uksed ja aknad. "Meil on juba projekt olemas, eks me peame otsast nüüd hakkama: hinnapakkumised, raha kogumine," tõdes ta.

Eriti rõõmustab kogudust see, et annetajate seas oli ka neid inimesi, kellel pole Anna koguduse ja külaga isiklikku seost, kuid ometi pidasid vajalikuks aidata.