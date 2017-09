Vabatahtlike merepäästjate hulk on aastatega stabiilselt kasvanud

Vabatahtlike merepäästjate arv on viimaste aastate jooksul stabiilselt kasvanud, tänavu on vabatahtlikud aidanud lahendada ligi 22 protsenti veekogudel juhtunud intsidentidest.

Vabatahtlikuks päästjaks hakkamise üks peamisi põhjuseid on soov anda nii ennetus- kui ka päästetööga oma panus kohaliku kogukonna turvalisemaks muutmisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) kinnitusel on vabatahtlike merepäästjate arv iga aastaga stabiilselt kasvanud. Praegu on Eestis 373 koolituse läbinud ja tunnustatud vabatahtlikku. Et neist ka kasu oleks, on vabatahtlikel vaja tehnikat.

Hiiumaa vabatahtliku merepääste seltsi töös ongi olnud murrangulised viimased paar aastat, mil nad on hakanud osalema varasemast enam koolitustel ja täiendanud oma laevaparki, kuhu kuulub hetkel kaks avamerealust ja üks väiksem paat. Tänavu sügisel peaks lisanduma veel üks seitsmemeetrine paat.

Hiiumaa vabatahtliku merepääste seltsi juhatuse liige Marek Rätsep ütles, et ühing otsib praegu uusi liikmeid ja ka noori. "On tarvis natukene juurde kasvatada oma liikmete arvu, sest tehnikat me saame juurde ning kohad on vaja täita," märkis ta.

Vabatahtlikke on Hiiumaa seltsis kokku üle 40, neist natuke enam kui pooled tegelevad aktiivselt merepäästega.

Juhtumeid on erinevaid - näiteks on tulnud pukseerida nii hätta sattunud aluseid kui ka osaleda otsinguoperatsioonides. Vabatahtlikuks saamisel mängib sageli rolli soov oma kogukonda turvalisemaks muuta.

Hiiumaa vabatahtliku merepääste seltsi liige Allard Kerves ütles, et teda kutsus seltsi Marek Rätsep.

"Kohe oli selge, et see merevärk mulle meeldib kõik ja siis oli Eestis see asi veel niiöelda lapsekingades. Nüüd oleme siin mõne aastaga jõudsalt arenenud," märkis Kerves.

Tuleb loota, et tõsisemaid katastroofe Eesti vetes ei juhtu, kuid valmis tuleb vabatahtlikel olla ka nendeks.

Kärdla lähistel toimunud vabatahtlikke, politsei- ja piirivalveametit ja päästeametit kaasanud õppus oli suurim tänavu Eestis vabatahtlike endi poolt korraldatud treening.

"Eelkõige saame siin harjutada koostööd erinevate üksuste, merevalvekeskuse ja ka teiste vabatahtlike vahel. See on siin nähtavasti kõige suurem praegu selline punkt, millest saame kasu," kinnitas Rätsep.

Eesti veekogudel septembri keskpaigaks registreeritud 391 intsidendist 86 puhul on appi tulnud vabatahtlikud merepäästjad.