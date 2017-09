Esmaspäeval sajab hoogsalt vihma

Esmaspäev kujuneb Eestis kõikjal sajuseks ning sajuhood on kohati tugevad, saju tõenäosus on väiksem Loode-Eestis ja saartel.

Öö vastu esmaspeäva on vähese ja vahelduva pilvisusega, kuid olulise sajuta. Kirdetuul puhub 5-11, varahommikul saartel puhanguti kuni 15 m/s. Termomeetrinäidud on 9-11 kraadi.

Esmaspäeva hommikul pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestist alanud sadu levib põhja poole. Kirdetuul tugevneb 6-12, rannikul kuni 16 m/s. Õhutemperatuur jääb 8-12 kraadi vahele.

Esmaspäeva päeval on pilves ilm ja sajab vihma, mitmel pool on sadu tugev, sajutõenäosus on väiksem Loode-Eestis. Puhub kirde- ja põhjatuul 7-13, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on oodata 13-15 kraadi.



Uus nädal tulebki üsna vihmane. Kõigil tööpäevadel on oodata sarnast ilma ehk mitmel pool sajab hoovihma. Ööl vastu teisipäeva puhub veel tugev tuul, kuid sealt edasi püsib tuul vaikne või mõõdukas.

Õhutemperatuur on päevasel ajal 11-18 kraadi, öösiti 4-12 kraadi.