Aasa populaarsuse taga on muust rahvusest valijate toetus, eestlased valiksid pealinna meeriks sotsiaaldemokraat Rainer Vakra, kirjutab Eesti Päevaleht.

Aasale järgnes Rainer Vakra (SDE) 14,6-protsendiga ja Kristen Michal (Reformierakond) oli 11,4-protsendiga kolmas, Martin Helmet (EKRE) toetas kaheksa protsenti ja Raivo Aega (IRL) 5,8 protsenti küsitletuid.

Samas ei olnud küsitluses vastusevariantidena välja pakutud Edgr Savisaare nime, kuid vastajatel oli võimalus teda nimetada valikus - mõni muu kandidaat.

Samal ajal ei osanud peaaegu kolmandik ehk 28,2 protsenti küsitletuid kuu aega enne valimisi (küsitlus kestis 8.–15. septembrini) veel öelda, keda nad linnapeana näha tahaksid või kas nad eelistaksid hoopis kedagi muud.

Eestlaste hulgas on populaarseim linnapeakandidaat Rainer Vakra. Teda eelistab 23,1 protsenti eestlastest küsitletuid ja 5,5 protsenti muust rahvusest küsitletuid.

Ka Helmet, Michalit ja Aega toetavad eeskätt eestlasest valijad, muust rahvusest valijate toetus neile on marginaalne. Seevastu üldliider Aasa eelistavad Tallinna meerina just muu rahvuse esindajad, kellest 54,8 protsenti valiks just tema. Eestlaste hulgas on Aasa toetajaskond üsna tagasihoidlik: ainult iga kümnes valiks ta linna juhtima.

Oma linnapea-eelistust ei väljendanud eelkõige muust rahvusest küsitletud, kellest 35,3 protsenti ei osanud esitatud kandidaatide vahel valida.

Edgar Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn ei ole oma Tallinna linnapea kandidaati veel nimetanud.

Uuring: reitingutabelit juhib Reformierakond

Kuigi erakondade reitingutes pole suuri, statistiliselt olulisi muutusi, on ainsana teistest suurema tõusu teinud sotsiaaldemokraadid (SDE), kuid reitingutabelit juhib jätkuvalt Reformierakond, selgus Postimehe ja BNS-i tellimusel tehtud Kantar Emori uuringust.

Sotsiaaldemokraatide reiting tõusis 4,1 protsendi võrra ning saavutas septembris 18,7 protsendi taseme.

"Tõus toimus põhiliselt noorte, madalama sissetulekuga rühma ja maa-asulate elanike hulgas," rääkis Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog ja lisas, et noorte eelistused on varem olnud üsnagi ebastabiilsed. "Seega SDE tõus võib olla ka üsnagi lühiajaline."

Erakondade reitingutabelit juhib kindlalt Reformierakond 25,7 protsendiga ning toetus neile on viimase nelja kuu jooksul kõikunud vahemikus 25,5–27,6 protsenti ning väikesed muutused olnud pigem juhuslikku laadi.

Teisel kohal oleva Keskerakonna reiting on viimased kolm kuud olnud 23 protsendi taseme lähedal, septembris oli see 23,1 protsenti.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) reiting on lähedane nende rekordtasemele augustis – 16,7 protsenti.

Vabaerakonna reiting jätkab pendeldamist suhteliselt suures vahemikus: 6,2 protsenti septembris, näiteks aprillis oli vastav näitaja 11,2 protsenti. "See näitab stabiilse ja väljakujunenud hoiakutega valijate puudumist nende toetajaskonnas," selgitas Kantar Emori uuringuekspert Voog.

Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) on suutnud viimase kuu jooksul ennast rohkem näidata ja nende reiting on ka mõnevõrra taastunud, tõustes 5,8 protsendini, millega ületatakse jällegi valimiskünnis.

"Seoses SDE ja IRLi reitingu tõusuga on ka valitsuskoalitsiooni reiting oluliselt paranenud – 48 protsendile ehk tasemele, mis oli neil aasta alguses," sõnas Voog.

Kokku küsitleti 1206 valimisealist kodanikku vanuses 18–74 aastat.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 15. oktoobril.