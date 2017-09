President Kaljulaid peab ÜRO peaassambleel kõne

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

2017. aaata Atlandi orkaanihooaeg on olnud vaat et rekordiliselt katastroofiline. Atmosfääriteadlase Jüri Kameniku sõnul ei ole vaatamata nii meedia kui ka tavainimeste orkaanide vastu tekkinud äkilisele huvile tegu siiski millegi enneolematuga.

President Kersti Kaljulaid on sel nädalal töövisiidil New Yorgis, kus osaleb iga-aastasel ÜRO peaassambleel ning peab seal kõne.

