Muuseumi nõukogu käis viimati koos juulis, kuid Narva linna esindajad lahkusid poole istungi pealt, sest tülli mindi muuseumi uue juhi konkursi tähtaja pärast ning sellest ajast pole nõukogu koosolekuid toimunud ja konkurss on välja kuulutamata, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Narva muuseumi nõukogus on kuus liiget, kolm riigi ja kolm Narva poolt. Põhikirja järgi on häälte võrdse jagunemise korral otsustav hääl esimehel ja esimehe koht on praegu riigi käes.

Narva muuseumi pikaajalise eksjuhi, praeguse sihtasutuse nõukogu liikme Eldar Efendijevi sõnul jõudsid Narva linnajuhid kultuuriministriga kokkuleppele, et riik loobub nn topelthääle kasutamisest, kuid nõukogu koosolekul see kokkulepe miskipärast ei tööta.

"Tuleb välja, et meie teeme ettepaneku, hääletamine on 3:3 pluss ja lõpp pluss üks ja välja tuleb 4:3. Meile öeldi viimasel istungil, et kokkulepe on hea tahe, aga istung läheb nii nagu ta peab minema. Kõik küsimused, mis on lina poolt võib hääletada välja," nentis Efendijev.

Tema hinnangul mõjutab pikale veninud linna ja riigi vastasseis nõukogus muuseumi tööd negatiivselt.

Narva muuseumi nõukogu esimees, kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Sits kommenteerib tekkinud olukorda keskpäeva paiku.