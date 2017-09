SDE jagas Facebookis valimiskampaania raames teadet, et nemad on tõstnud lastetoetuse kolmekordseks. Tegelikult kolmekordistub toetus alles aastaks 2019, seda ei teinud ainult sotsid ja lastetoetused ei ole kohalike omavalitsuste volikogude pädevusse kuuluv teema.

„Peamine eksimine hea tava vastu oli see, et peasõnum selles reklaamis oli, et sotsiaaldemokraadid on päästnud 10 000 last absoluutsest vaesusest. Ilmselt me peame valimistel osalevad tuhanded sotsiaaldemokraadid päästma absoluutsest pimedusest ja ütlema neile välja, et on kohalike omavalitsuste volikogude valimised ning kahjuks ei ole nendel valimistel ja lastetoetustel mingit pistmist,“ ironiseeris valimiste valvurite esindaja Marek Reinaas hea valimistava teemalises ERR.ee saates.

Kanarik vastas, et on nõus vaid möönma, et sotsiaaldemokraadid ei tõstnud lastetoetusi päris üksinda.

„Küll aga oli 2014., 2015. ja 2016. aastal koalitsiooni moodustades sotsiaaldemokraatlik erakond see, kes pani lauale lastetoetuste tõusu ja ütles „ilma selleta me koalitsiooni ei tee“. Seega oleme meie selle eestvedajad,“ väitis Kanarik.

Küsimusele, kuidas on lastetoetused seotud kohalike omavalitsuste volikogude valimistega, vasta peasekretär, et Eesti poliitilises süsteemis ei ole kohalike omavalitsuste tasand ning riigikogu ja valitsuse tasand teineteisest lahus.

„Kõik suured teemad on väiksed teemad ja kõik väiksed teemad on suured teemad. Me ei ole hea valimistava vastu eksinud, sest me pole välja käinud lubadust, et kohalik omavalitsus tõstab lastetoetust. Me oleme toonud välja, milline on meie väärtussüsteem,“ seletas Kanarik.

Marek Reinaas kommenteeris seepeale, et volikogusse või parlamenti tahtvate poliitikute jaoks paistavad valimised olevat muutunud nihverdamise maailmameistrivõistlusteks.

„Valimiste valvurite „autahvlil“ olid kolmandal kohal kaks tegelast, kes rikkusid head valimistava sellega, et hoidsid oma valimisreklaame üleval. Kuigi see kõik oli tõepoolest JOKK, siis /-/ me võiksime valida võimalikult vähe kohalikesse volikogudesse inimesi, kes on nihverdamise peale niivõrd mihklid. Ja ma arvan, et see sotsiaaldemokraatide ladus ja armas jutt läheb sellessesamasse JOKK-kategooriasse,“ märkis Reinaas.

Hea valimistava 11 punkti jagunevad neljaks põhimõtteks: valimiskampaania rahastamine on läbipaistev, avalikku võimu ei kuritarvitata, keskendutakse sisulistele küsimustele ning kandidaatide poliitilised vaated ja seisukohad on avalikud.

Tänavuste valimiste eel tehti esmakordselt tavasse ajakohaseid täiendusi. Lisati viide haridus- ja teadusministeeriumi soovitustele valimiskampaania kohta koolides. Täpsustati ka teisi tava punkte, näiteks lisandus hoiatus kontrollimata faktide või valeinfo levitamise eest.

Valimiste valvuritena hoiavad tänavu kampaanial silma peal Mari-Liis Jakobson, Tõnis Saarts, Tarmo Jüristo, Anna Karolin, Marek Reinaas, Jüri Nikolajev, Heliis Nemsitsveridze ja Alari Rammo. Valimiste valvurid teevad koostööd Eesti Noorteühenduste liidu kokku kutsutud noorte valimisvalvuritega, kes jälgivad kampaaniate läbiviimist koolides üle Eesti.

Iga nädala rikkumistest tehakse kokkuvõte reedeti ja eelmise nädala tulemusi analüüsitakse ERR.ee otsestuudios igal esmaspäeval kell 11.