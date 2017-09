Arvamus, et kaks aastat enne täisealiseks saamist pole noortel valijatel piisavalt teadmisi, on lühinägelik. Selle asemel, et spekuleerida noorte poliitika vastu huvi tundmise teemal, peaks iga inimene oma isiklike teadmiste täiendamisele rõhku panema, mis omakorda parandaks märgatavalt valimiste kvaliteeti ning valituks osutuva erakonna mõjuvõimu, kirjutab Vali Ära Vali rubriigis Grete Elmi.

Ühe pressikonverentsiga suudeti enamik Eesti elanikest panna uskuma, et nende e-turvalisus on otseses ohus. Lisaks kaasnes esimesena valitsuse ning selle juhi kahtlus müstiliselt just e-valimiste osas, mitte panganduse või lepingute sõlmimisega seostuva turvalisuse osas, mis kujutaks teoorias kodaniku tasandil tunduvalt suuremat ohtu. Kuhu jäi selles situatsioonis ühiskonna kriitiline meel ning haritus poliitilise info suhtes?

Kasutada inimeste turvalisust valimiseelse manipuleerimisvahendina on kaval ning ühtlasi valijate mõtlemisvõimet piisavalt halvav lüke. Inimestel ei tulnud esialgu pähe mõelda, kelle jaoks selline meediamull kasulik on ning millisesse erakonda kuulub valitsuse juht. Keskenduti vaid enda turvalisusele, mis on ka loomulik reaktsioon.

Reaalsuses puudus otsene oht nii kodaniku tasandil, kui ka e-valimistele. Teoreetiline oht, mis kaasneb ID-kaardi kiibi veaga, oli ülepaisutatud, mis omakorda oli osaliselt ilmselt teadlik valik. Kui ühe hääle muutmiseks kulub ca 12 tundi ning 50 000 eurot, siis oleks enesekeskne eeldada, et keegi oleks valmis nägema sellist vaeva, et muuta väikest protsenti häältest, kui hetkel puudub isegi umbkaudne teadmine, milliseks osutavad valimistulemused.

Noortel ja vanadel on vähe kriitilist meelt

Sellegipoolest tõestab antud olukord, et vaid vähesel osal ühiskonnast on piisavalt kriitilist meelt, et kahelda ka sellise uudise tagamaades. Seega näitab see ka noorte võrdsust ülejäänud ühiskonnaga sellises situatsioonis. Ühtviisi mõjutas see uudis kõiki vanusegruppe ning suure tõenäosusega isegi kõige vähem noori, sest nad on kõige teadlikumad infotehnoloogia võimalustest ja puudustest ning oskavad olukorrale läheneda ratsionaalselt.

Poliithariduslike tasemete liigitamine lähtudes vanusest on üsna eelarvamustepõhine, sest tegelikult sõltub iga valija teadlikkus tema enda huvist, mis aga ei olene kunagi vanusest. Selle asemel, et spekuleerida noorte poliitika vastu huvi tundmise teemal, peaks iga inimene oma isiklike teadmiste täiendamisele rõhku panema, mis omakorda parandaks märgatavalt valimiste kvaliteeti ning valituks osutuva erakonna mõjuvõimu.