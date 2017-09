Uldrich rääkis ERRile, et praegu töötab RIA rakenduse kallal ja töö jätkub.

"Loodetavasti kehtib see, mis me oleme välja lubanud, et kahe kuu jooksul on rakendus olemas," lausus ta. "Oleme ajagraafikus".

Lahendusvariant, millega RIA tegeleb, on selline, mis võimaldab inimestel oma ID-kaardi sertifikaate kauguuendada. Nagu RIA juba eelmisel nädalal teatas, enne valimisi lahendust ilmselt valmis ei saada.

Rahvusvaheline teadlaste grupp teavitas 31. augustil RIAt, et nad on avastanud turvariski, mis mõjutab Eestis pärast 16. oktoobrit 2014 välja antud ID-kaarte. Kiibis peituv turvarisk puudutab 750 000 kaarti.

Enne 2014. aasta oktoobrit väljastatud ID-kaartidel oli kasutusel teine kiip ning neid see risk ei mõjuta. Samuti ei puuduta turvarisk mobiil-IDd.

Turvariski kõrvaldamiseks on lubanud riiki aidata ka Eesti ID-kaartide tootja Gemalto.