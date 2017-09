5. septembril Londonis tegevust alustanud Taxify pidi kõigest kolm päeva hiljem töö seiskama, sest Londoni transpordiamet algatas nende suhtes uurimise.

Nimelt selgus, et ettevõte ei ole Taxify nime all registreeritud kui erasõiduteenuse pakkuja, mistõttu ei olnud neil õigust võtta vastu sõidubroneeringuid.

Taxify tegevjuht Markus Villig ütles ERRile, et praegu käivad töö jätkamiseks ettevalmistused - Londoni transpordiamet soovis neilt täiendavate turvanõuete täitmist ning selle nädala lõpuks loodetakse kõik korda saada.

"Plaan oleks meie poolt avada kuskil sellel või järgmisel nädal," sõnas ta.

"Ehkki viivituse tõttu on Londonisse laienemisel tekkinud lisakulusid, siis kogu avamiseelarve kontekstis ei ole muudatus märkimisväärne."

Varem on Taxify toonud esile Londoni transpordiameti soovimatust nendega dialoogi pidada või taotluse õnnestumiseks soovitusi anda. Ameti suhtumine ei ole Villigi sõnul paremaks läinud, kuid ettevõte on jõudnud teistsuguse juriidilise lahenduseni.

"Esimesel korral nad ei olnud rahul selle litsentsitud ettevõttega, mis meil on, aga seekord me leidsime teistuguse juriidilise lahenduse, millega me näeme, et nad peaks rohkem rahul olema. Me nüüd ootamegi nende poolt viimast kinnitust, et saaks avada," lausus ta.

"Lõppkokkuvõttes on meie jaoks kõige olulisem see, et nii juhtide kui klientide poolt oli see meie jaoks kõige edukam avamine, mis meil on kunagi olnud, nii et kui meil lisandub mingeid täiendavaid juriidilisi kulusid, siis see ei ole põhimure. Üldiselt pigem on tavaliselt äridel mure, kust saada kliente ja juhte. Meie puhul praegu õnneks on need probleemid juba lahenenud," lisas ta.

Pariisis tegutsemine peaks ladusamalt kulgema

Pariisi laienemist Londonis tekkinud takistused Taxify tegevjuhi sõnul ei pidurda. Nimelt on Pariisis transpordiregulatsioon märksa lihtsam ja uute platvormide avamine konkurentsisõbralikum.

"Meil on praegu Pariisiga kõik järjel," kinnitas Villig. "Pigem loodame Londoni poolt saada sel nädalal viimase kinnituse, siis on mõlemas linnas korras".

Ta märkis, et Pariisi suunal on käimas aktiivne töö, mõlemas linnas on kohapealsed tiimid, kes tegelevad juhtide ettevalmistamisega.

Millal Taxify Pariisis tööd alustab, ei osanud Villig veel öelda ja sõnas, et kuna tegu on suure linnaga, tahetakse panna valmis sadu juhte, et territooriumi hästi ära katta.

Londonis liitus Taxify teenusega esimese kolme päeva jooksul 3000 autojuhti ja telefonirakenduse laadis alla 30 000 klienti.

Taxify tegutseb 19 riigis. Augusti alguses teatas ettevõte, et maailma suurim sõidujagamisteenust pakkuv platvorm Didi Chuxing ostis nende 13-protsendilise osaluse ning toetab Taxify kasvu Aafrikas ja Euroopas.