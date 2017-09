Antovi hinnangul peavad pikemas perspektiivis Tallinna kesklinnast erasõidukid jäädavalt kaduma. “Vanalinn ja suures osas ka Kesklinn on rajatud ju siis, kui me autodest veel suurt midagi teadnud,” nendib Antov. Sestap on TTÜ professori sõnul ainus ratsionaalne otsus liikuda Kesklinnas autoliikluse vähendamise suunas.



Antov mõistab, et inimesed peavad Kesklinna pääsema, kuid tema arvates ei pea see toimuma eraautoga. “Kusjuures suur osa autode massist, mis südalinna läbib ei tahagi sinna jõuda, vaid soovivad sõida läbi Kesklinna mõnda teise linnaossa. Selline olukord on siiski kurjast,” möönab Antov.



Tema arvates seisneb probleemi lahendus mugavas ja kiires ühistranspordis. “Kindlasti jalgrattaliikluse kasv on see, mis meid ees ootab,” toonitab Antov. Kuigi valijatel on võimalus hääletada erakondade poolt, kes autoliiklust soosivad, kuid Antov leiab, et linlased peaksid silmas pidama suuremat pilti.



“Võib olla me ei olegi selle autoga niivõrd tihedalt laulatatud, et autoga liikumine on ainus viis, kuidas linna jõuda. Minu meelest tasub kaaluda erakondasid, kes leiavad, et nad suudavad lahendada seda pilti paremini, “ sõnab Antov.



Seetõttu soovitab TTÜ professor valida erakonda, kellel on selge nägemus sellest, mis peaks Tallinna liikluses juhtuma järgmise kümne või kahekümne aasta jooksul. “Mina valiksin neid,” lõpetab Antov.