Jüssi arvates peab analüüsima, kui suur on Tallinna võimekus transpordikorraldusse investeerida. “Parem ühistranspordikorraldus, ühtne piletisüsteem (naabervaldadega - toim.), uute teenuste arendamine valdkonnas tooks tegelikult juurde uusi ühistranspordi kasutajaid,” leiab Jüssi.



Kuigi riigil on plaanis laiendada tasuta ühistranspordi mudelit üleriigiliselt, on liikuvuseksperdi arvates mõistlik alustada soodustuste tegemisest. “Üldiselt on piletitulu oluline rahaallikas ja hoopis võimalus parandada süsteemi arengut,” nendib Jüssi. Ta lisab, et praegu lähevad vajalikud summad hoopis tasuta ühistranspordi kulude katteks.



Lisaks sellele arvab Jüssi, et Tallinna ja naabervaldade transpordikorraldus tuleks koondada ühtse transpordiameti katuse alla. “Nii oleks võimalik näha terviklikumat pilti, mille abil saaks korraldada erinevaid ühistranspordi liike ühtse tervikuna,” leiab Jüssi.



Ühtlasi märgib ekspert linn peaks pidurdama uus arenduste teket piirkondadesse, kus tõhusat ühistransporti pole. “Selles osas eelistavad paljud linnad rongi- ja trammikoridoride lähedust ja mitte sellist ringtee äärde kontor- või kortermajade ehitamist, sest nii me jäämegi ainult autostumise sabas jooksma,” möönab Jüssi.