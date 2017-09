Kaart: Laagri, Saue ja Keila piirkonda ehitatakse mitu uut teed

Möödunud nädalal kirjutas ERR.ee, et Laagri ja Saue asulate vahele ehitatakse uus maantee ning selle kõrvale kergliiklustee.

Maanteeametilt uurides selgus veel mitu projekti, mis lähiajal Tallinnast edelasse jääva piirkonna teedevõrku tihendavad.

Ühe suurprojektiga rajatakse Topisse uus liiklussõlm, mis hakkab Topit ühendama nii Saue kui ka Vana-Pääskülaga.

Teine suurem projekt on Kanama-Keila, mis kätkeb endas viie teelõigu ehitamist. 2025. aastaks peaks saama uutel teedel sõita Keilast Valingule ning sealt edasi Kanamasse.

Interaktiivsel kaardil on näha piirkonnad, kus peagi teetööd pihta hakkvad, kui palju need maksavad ja milliseid uusi ühendusi loovad.

Saue vallavanem Andres Laisk rääkis ERR-ile, et Topi tee uuendamisega muutuvad pisut ka marsruudid, kuid et see on loogiline käik, arvestades Saue ja Laagri ühinemist üheks omavalitsuseks.