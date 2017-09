Muudatuse tegi Keskerakonna, SDE ja IRL-i koalitsioon, et tagada mõlemas komisjonis häälteenamus.

Septembri alguses jõudis riigikogu juhatuseni nii Marko Mihkelsoni kui Margus Tsahkna avaldus IRL-i fraktsioonist lahkumiseks ning kuna Tsahkna on riigikaitsekomisjoni liige, tähendas see, et koalitsioon kaotas seal ülekaalu viis kuuele.

Ja kui Olga Ivanova peaks keskfraktsioonist lahkuma, muutub tasakaal juba seitse neljale opositsiooni kasuks.

IRL-i fraktsiooni juht Seeder ütles möödunud nädalal Eesti Päevalehele, et sealt, kus on koalitsiooni ülekaal, on võimalik liigutada saadikuid sinna, kus ülekaal on väiksem. "See eeldab koalitsioonis olukorra läbiarutamist, mida ka lähiajal tehakse," märkis ta.