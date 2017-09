Muudatuse tegi Keskerakonna, SDE ja IRL-i koalitsioon, et tagada mõlemas komisjonis häälteenamus.

Septembri alguses jõudis riigikogu juhatuseni nii Marko Mihkelsoni kui Margus Tsahkna avaldus IRL-i fraktsioonist lahkumiseks ning kuna Tsahkna on riigikaitsekomisjoni liige, tähendas see, et koalitsioon kaotas seal ülekaalu viis kuuele.

Ja kui Olga Ivanova peaks keskfraktsioonist lahkuma, muutub tasakaal juba seitse neljale opositsiooni kasuks.

Mihkelson jätkab väliskomisjoni esimehena

IRL-i peasekretär Priit Sibul kinnitas, et erakonnast välja astunud Marko Mihkelson jätkab riigikogu väliskomisjoni esimehena.

Sibul ütles BNS-ile, et koalitsioonileppe kohaselt kuulub väliskomisjoni esimehe koht IRL-ile ning IRL ei hakka komisjoni esimeest välja vahetama. Ta lisas, et saadikuid puudutavad muudatused riigikogu komisjonides on koalitsioonis läbi räägitud.

"Kuivõrd koalitsioonil on kaks saadikud vähemaks jäänud, on selge, et 54 häälega pole võimalik teha seda, mis on võimalik 56 häälega," sõnas Sibul.